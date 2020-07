Che Tempo Che Fa passa a Rai 3, Fabio Fazio: 'è una ripartenza'

Scongiurato, almeno per quest'anno, l'addio di Fabio Fazio alla Rai. In occasione della presentazione dei palinsesti della TV di Stato per la prossima stagione, è stato di fatto svelato che il conduttore e Che Tempo Che Fa traslocheranno.

Il programma della domenica sera, infatti, ripartirà da Rai 3, una scelta che secondo il direttore della rete, Franco Di Mare, rappresenta "un punto di ripartenza per affrontare nuove sfide". Che Tempo Che Fa infatti è nato e cresciuto sul terzo canale Rai.

Lo stesso Fabio Fazio, in un'intervista rilasciata a Repubblica in edicola oggi, ha affermato senza mezzi termini che "Rai 3 è stata la mia scuola", ed evidentemente si è detto felice per questa scelta della Rai, nonostante le fibrillazioni interne che secondo alcuni avrebbero potuto portare ad un divorzio tra le parti.

Il ritorno su Rai 3 di Che Tempo Che Fa è stato salutato da molti come un "ritorno a casa". L'amministratore delegato della Rai, Fabrizio Salini, nel corso della presentazione dei palinsesti si è detto soddisfatto per il lavoro portato avanti da Fazio: "ho apprezzato pubblicamente il lavoro di Fabio Fazio. Stiamo avviando con lui un nuovo percorso".

Nel corso dell'evento è stato anche confermato che Amadeus e Fiorello condurranno Sanremo 2021.