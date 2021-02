Che Tempo Che Fa, qual è stato il cachet per Barack Obama?

La presenza di Barack Obama a Che Tempo Che Fa ha garantito ascolti da record al programma di Fabio Fazio, oltre che scritto una pagina importante della storia della TV italiana. Sul web nelle ore successive alla messa in onda si sono scatenate delle polemiche sul presunto cachet riconosciuto all'ex Presidente degli USA.

Tali notizie sono però state seccamente smentite da Che Tempo Che Fa, che ha allontanato le voci relative ad un "importante pagamento" che il programma di Fabio Fazio avrebbe versato nelle casse di Obama,

Il Presidente Americano, infatti, ha partecipato a titolo completamente gratuito a Che Tempo Che Fa, come ampiamente prevedibile.

Per quanto riguarda gli ascolti, Next Quotidiano afferma che l'intervento di Barack Obama ha fatto registrare record di ascolto per Che Tempo Che Fa, con uno share di 5 milioni di spettatori e punte del 17%: mai prima d'ora CTCF aveva raggiunto tali livelli, sebbene abbia comunque avuto tra gli ospiti personalità internazionali di spicco. Il richiamo di Obama però è stato forte per tutti ed evidentemente gli italiani si sono collegati in massa su Rai 3 per sentir parlare il predecessore di Donald Trump con Fabio Fazio.

Che Tempo Che Fa ha dato anche una spallata al principale concorrente, Live Non è la D'Urso in onda su Canale 5, che è sta seguita da soli 2,343 milioni di spettatori con il 10,3% di share.