Che Tempo Che Fa: Roberto Burioni, Giulio Gallera e Saviano tra gli ospiti di stasera

Anche questa sera, come sempre, andrà in onda la puntata settimanale di Che Tempo Che Fa, il programma di Rai 2 condotto da Fabio Fazio che approfondirà i tempi legati all'attualità. Argomento centrale continuerà ad essere l'emergenza sanitaria legata al Coronavirus, di cui si parlerà insieme ad esperti e politici.

Si rinnoverà il Q&A con il pubblico in compagnia di Roberto Burioni, il virologo e scienziato molto popolare sul web che in queste settimane ha fornito i suoi preziosi consigli per stare al sicuro. Burioni darà anche le ultime notizie sullo sviluppo del vaccino per il Coronavirus, insieme all'immunologo Edward Jenner dell'Institute of Oxford.

In collegamento ci sarà Giulio Gallera, assessore al welfare della Regione Lombardia, da inizio pandemia la più colpita dal virus nonchè quella che ha pagato il prezzo maggiore in termini di vite umane. Interverrà anche Walter Ricciardi, il membro del comitato esecutivo dell'OMS nonchè consulente scientifico del ministro della salute, Roberto Speranza. Ci sarà spazio anche per il nuovo presidente di Confindustria Carlo Bonomi che parlerà della fase 2.

Tra gli altri ospiti ci sarà anche Gabriele Gravina, il presidente della FIGC, che ovviamente porterà le proprie preoccupazioni sull'impatto che avrà il Coronavirus sul calcio, proprio a poche ore dal possibile nuovo calendario per la ripresa di Champions League ed Europa League.

Non mancheranno i momenti musicali: si esibirà Zucchero, che questa notte ha preso parte al concerto indetto da Lady Gaga. Confermato anche il video collegamento con Roberto Saviano.