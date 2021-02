Che Tempo Che Fa sospeso per una settimana, Fabio Fazio svela il motivo

Dopo la puntata di ieri, in cui è stato ospite Bill Gates, Che Tempo Che Fa si prende una settimana di pausa. A darne l'annuncio il giornalista e conduttore del fortunato programma di Rai 3, Fabio Fazio, il quale ha anche voluto voluto rassicurare tutti.

Al termine della puntata, Fazio ha annunciato che "la settimana prossima non ci vediamo" in quanto si deve sottoporre ad una "piccola operazione che non mi permetterà di parlare per qualche giorno, e così la prossima settimana non andremo in onda".

Non è chiaro cosa andrà in onda al posto di Che Tempo Che Fa, che soprattutto durante questa nuova stagione ha deliziato il pubblico con ospiti di primo piano. Qualche settimana fa, infatti, Fazio ha avuto l'occasione di intervistare il 44esimo presidente degli Stati Uniti, Barack Obama, con cui ha parlato del suo nuovo libro in uscita anche in Italia.

Nella puntata di ieri sera invece si è dato ampio spazio anche a Sanremo 2021, la kermesse musicale che prenderà il via la prossima settimana in una veste quasi totalmente rinnovata a causa delle restrizioni ed il protocollo siglato dal Comitato Tecnico Scientifico del Governo, che ha imposto l'assenza totale del pubblico. Ieri sera è stato ospite a Che Tempo Che Fa anche il direttore artistico Amadeus, che è già nella città ligure per le prove.

La scorsa settimana inoltre è arrivato l'annuncio che anche Sinisa Mihajlovic sarà presente a Sanremo 2021 insieme all'amico Ibrahimovic.