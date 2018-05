Che i fan di iZombie festeggino: la serie è stata rinnovata per la quinta stagione!

iZombie era una tra le serie del network The CW, ad essere ancora in bilico per il rinnovo. Tuttavia, adesso è arrivata la notizia che il titolo, tratto dal fumetto DC, andrà avanti, almeno per una quinta stagione.

Questo accade nonostante il basso rating di share che il dramedy tv iZombie, continua ad avere sulla rete. Gli spettatori sono in continuo calo ma, probabilmente, a CW questo interessa relativamente, considerando che anche altri suoi prodotti non sono particolarmente seguiti (Arrow), ma continuano comunque la messa in onda.

Ricapitolando, il network ha cancellato soltanto Life Sentence e Valor. Resta inalterato l'Arrowverse e continuano anche gli altri show tv. Per chi non ne fosse al corrente, ricordiamo che la prossima stagione vedrà una novità in casa CW: le serie andranno infatti in onda anche la domenica!