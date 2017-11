Che ruolo avranno Supergirl e Alex Danvers nel crossover "Crisis on Earth-X"?

Alle porte dell’imminente crossover che esordirà la prossima settimana sul network, l’attricerivela che la suanon solo si recherà su Terra-1 per la prima volta, ma addirittura rimarrà al centro della vicenda per tutta la durata dell’evento! Che ruolo avranno lei e

Attenzione possibile Spoiler

A quanto pare, entrambe le sorelle Danvers lasceranno National City e Terra-38 per prendere parte prima all’attesissimo matrimonio West-Allen, e subito dopo alla lotta contro i tremendi criminali provenienti da una Terra governata dai nazisti.



Sull’argomento, l’attrice ha detto: “Sono dappertutto! Il matrimonio di Barry e Iris sarà solo il catalizzatore del mio viaggio. Nei fumetti non va mai nulla come previsto. I disastri sono dietro l’angolo. Dovremo tutti unire le forze e capire i rispettivi punti deboli, e viceversa.”



Intervistata dal portale d’informazione ComicBook, la star Melissa Benoist ha rivelato di aver sempre voluto la collega nei precedenti crossover che hanno visto la partecipazione della sua Supergirl: “Al termine del crossover dello scorso anno mi sono detta: “Non potranno mai fare un crossover più grande di questo. Come faranno a scrivere una cosa del genere?” Beh, hanno preparato uno script immenso e travolgente, che allo stesso tempo mi ha costretta a prepararmi a dovere. Penso valga per tutti. Tutti quanti andranno a Central City per prendere parte alle nozze di Iris e Barry, ma, trattandosi di un fumetto, il matrimonio non andrà mai come desiderato. È pazzesco, vedrete. Riceveranno la visita di alcuni criminali provenienti da Terra-X.”



Ma nel crossover ormai alle porte, l’attrice non interpreterà solo Kara Zor-El/Supergirl, ma anche Overgirl: la sua controparte malvagia e dotata dei medesimi superpoteri!



“Ho interpretato due personaggi e ho dovuto anche indossare un costume differente. Il mantello c’è ancora, ma il mio volto è coperto e lei non è molto gentile. È stata una bella sfida. [In Supergirl] ho avuto momenti particolari con Bizarro o quando Martian Manhunter ha preso il controllo di Kara, ma questa esperienza è stata differente. E la Kryptonite Rossa non c’entra nulla. È stato persino peggio.”

Definito da Stephen Amell "un film di quattro ore", il crossover sarà trasmesso in due serate fra il 27 ed il 28 novembre prossimi: la prima serata saranno Supergirl ed Arrow a portarci su Terra-X, mentre il giorno successo assisteremo all'esplosivo scontro finale durante The Flash e Legends of Tomorrow.