Che Tempo Che fa stasera su Rai 2: tra gli ospiti c'è anche Sting!

Puntuale come ogni domenica stasera su Rai 2 alle 21 andrà in onda l'appuntamento settimanale con Che Tempo Che Fa, il talk show condotto da Fabio Fazio che, in ottemperanza alla normativa vigente sul contenimento del Coronavirus, andrà in onda senza pubblico.

L'argomento sarà ancora una volta il virus che in queste settimane sta spaventando l'Italia ed il mondo. Da qui la scelta di Fazio di invitare il virologo Roberto Burioni, ormai ospite fisso del programma con il suo spazio in cui risponderà alle domande degli spettatori. Ci sarà però anche Guido Silvestri, professore ordinario e capo dipartimento di Patologia e Medicina del Laboratorio della Emory University di Atlanta, il professor Silvio Brusaferro, direttore dell'Istituto Superiore di sanità, il capo della Protezione Civile nonchè commissario straordinario per l'emergenza Angelo Borrelli, ed il segretario generale nazionale della Federazione Italiana Medici di Famiglia Silvestro Scotti.

In collegamento sarà presente il Presidente della Regione Lazio nonchè Segretario Nazionale del Partito Democratico, Nicola Zingaretti, da poco guarito dal Covid-19.

Si parlerà anche dell'impatto avuto dal Coronavirus sull'istruzione, con il Ministro Lucia Azzolini, ma arriveranno anche contributi da Pechino, New York, Mosca, Parigi, Berlino, Londra e Madrid.

Ad allietare la serata, nel consueto spazio musicale, ci sarà Sting che in questi giorni ha mostrato la propria vicinanza al nostro paese con un video messaggio.

Presente anche Roberto Saviano, il giudice della Corte Costituzionale Sabino Cassese, il comico Enrico Brignano ed ovviamente Luciana Littizzetto, Filippa Lagerbåck, Gigi Marzullo, Mago Forest e Nino Frassica.

La puntata potrà essere vista anche sulla piattaforma proprietaria della Rai, RaiPlay, in streaming.