Chef Rubio lascia Instagram, Facebook e Whatsapp: 'Mi hanno censurato'

Chef Rubio ha annunciato di aver abbandonato Instagram, Facebook e Whatsapp. Il personaggio televisivo ha infatti affermato che lascerà tutte le piattaforme gestite da Mark Zuckerberg in quanto l'avrebbero censurato, e sarà solo su Twitter e Telegram.

In un lungo post, Rubio scrive che "da oggi inizia la mia disobbedienza social sulle piattaforme di Mark Zuckerberg. Addio Instagram, Facebook e Whatsapp".

"Continuerò le mie attività di comunicazione su Twitter, Telegram e sul mio sito" continua, precisando che "rimarrò attivo nei luoghi fisici, nelle piazze, nei raduni dove la libera circolazione di idee garantisce uno scambio democratico e costruttivo, capace di contraddire disinformazione, la propaganda sionista / hasbara , bugie, revisioni storiche e negazionismi, minacce, insulti, provocazioni, e odio".

Nel ringraziare coloro che negli ultimi sette anni gli hanno tenuto compagnia, Rubio ha fatto riferimento ad una censura "soft e subdola" che gli sarebbe stata applicata da parte dei social di Zuckerberg. "Se ci tappano la bocca è perché diciamo scomode verità. Boicottare l'uso di Instagram, Facebook e Whatsapp è per me un gesto plateale che vuole smascherare pubblicamente il sistema di controllo deviato della grande lobby sionista oltre che rifiutare il fatto che un'azienda tech privata decida, al di sopra delle leggi, cosa possiamo dire, leggere e guardare. Tra una settimana, i miei account Instagram, Facebook e Whatsapp saranno disabilitati. Li lascio attivi ancora 7 giorni per riuscire a raggiungere quante più persone possibile con questo messaggio e consentire le operazioni di backup e salvataggio immagini, qualora vi stia particolarmente a cuore qualche foto o post d'archivio" ha continuato, annunciando poi che eliminerà l'account ed ha dato appuntamento a tutti su "altri social liberi dalla censura".

Poco dopo, ha spiegato le prove che ha in mano per dimostrare la sua teoria: "tra dicembre 2019 e gennaio 2020, ricevo le prime segnalazioni di followers che non riescono più a vedere i miei post e le mie stories nella timeline. Da gennaio a giugno, nonostante si aggiungano centinaia di nuovi followers ogni giorno, il numero totale di chi segue la mia pagina non supera mai i 740mila, per poi inchiodarsi, ad oggi, a 737mila. Anche le views delle stories da una media di 60k crollano a 5k ogni 24 ore".

Negli ultimi anni, soprattutto dopo il caso Cambridge Analytica, molti hanno deciso di lasciare Facebook in segno di protesta, ma le ragioni di Rubio sono ben diverse.