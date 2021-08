Chelsea-Villareal: formazioni e titolari della finale di Supercoppa su Prime Video

Tornano ad accendersi i riflettori del grande calcio europeo appena un mese dopo dalla fine di EURO 2020 che ha visto l'Italia trionfare, questa sera infatti si assegna a Belfast il primo trofeo stagionale, la Supercoppa Europea, che vedrà di fronte Chelsea e Villarreal al Windsor Park.

La partita vedrà scontrarsi le squadre vincitrici dell'ultima edizione della Champions League (Chelsea) e dell'Europa League (Villarreal) e per la prima volta la partita sarà disponibile in streaming su Amazon Prime Video per gli abbonati.

Ecco le formazioni ufficiali:

Chelsea (3-4-2-1): Mendy; Zouma, Chalobah, Rudiger; Hudson-Odoi, Kanté, Kovacic, Alonso; Ziyech, Havertz; Werner. Allenatore: Thomas Tuchel.



Villarreal (4-3-3): Asenjo; Foyth, Albiol, Pau Torres, Pedraza; Trigueros, Capoue, Moreno; Pino, Gerardo Moreno, Dia. Allenatore: Unai Emery.



Questa partita segnerà l'esordio assoluto nella competizione per gli spagnoli, mentre per i Blues è la quinta partecipazione. Fischio d’inizio fissato alle 21.00 al Windsor Park di Belfast per scoprire chi alzerà al cielo la prima coppa stagionale, o l'ultima della stagione precedente, e assistere al debutto calcistico in Italia del colosso di Amazon.



Vi ricordiamo infatti che la prossima Champions League 2021/2022 sarà disponibile su Amazon in streaming. Dopo la partita potreste guardare su Amazon interessanti documentari sportivi come All or nothing: Arsenal e appuntarvi sull'agenda l'uscita della docuserie Amazon Original italiana All or Nothing: Juventus.