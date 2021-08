Chelsea-Villarreal Live, il risultato della finale di Supercoppa su Amazon

Il Chelsea ha vinto la Superocoppa Europea al Windsor Park di Belfast contro il Villarreal, i Blues hanno conquistato il trofeo ai rigori grazie alle parate decisive di Kepa.

Il Chelsea è stato pericoloso fin da subito ed è passato in vantaggio al 27’ del primo tempo con un gol di Hakim Ziyech, su assist di Havertz.



La prima frazione di gioco si è conclusa con il vantaggio degli inglesi che hanno però dovuto rinunciare all’autore del gol, Ziyech, uscito per infortunio e sostituito da Pulisic.



Per il Villarreal, nei minuti di recupero del primo tempo Alberto Moreno ha colpito una traversa mentre nella ripresa, al 52’ è stato il suo compagno Gerard Moreno ha colpire un altro legno con un’occasione propiziata dallo scivolone di Mendy. Il Villarreal ha sostituito al 58’ Pedraza con Estupinan e al 70' Mario Gaspar e Gomez per Capoue e Trigueros.



Al 65’ il Chelsea ha effettuato tre cambi contemporaneamente, il fresco campione d’Europa con l’Italia, Jorginho, è entrato al posto di Kanté, Mount per Werner e Christensen per Zouma.



Gli spagnoli hanno assediando l'area di rigore avversaria trovando la rete del pareggio di Gerard Moreno al minuto 73'. Tutto da rifare per il Chelsea che all'82' ha sostituito Hudson-Odoi con Azpilicueta.

Il Villarreal ha sostituito all'85' Alberto Moreno e Dia per Morlanes e Raba ma è stato il Chelsea ad andare vicino al gol della partita prima con Pulisic e poi con Marcos Alonso nel finale. Dopo quattro minuti di recupero i tempi regolamentari sono terminati in parità e le due compagini si sono affrontate ai supplementari.

Il risultato è rimasto invariato durante i tempi supplementari con gli inglesi che sembravano avere più benzina nelle gambe per cercare la vittoria. Al 119' Tuchel ha sostituito il portiere Mendy per Kepa in vista dei calci di rigore e le sue parate sono state fondamentali.

Il Chelsea ha vinto la Supercoppa Europea ai rigori, nonostante l'errore di Havertz, con il risultato finale di 6-5 per gli inglesi, fatali gli errori dal dischetto di Mandi e Albiol del Villarreal.

La Supercoppa Uefa è stata la prima partita in streaming disponibile su Amazon Prime Video, il colosso si è aggiudicato i diritti della gara per i prossimi tre anni, così come i diritti della Champions League.