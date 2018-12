Cheo Hodari Coker, showrunner di Luke Cage, ha siglato un accordo con Amazon

A seguito della cancellazione di Luke Cage ad opera di Netflix, lo shworunner Cheo Hodari Coker ha firmato un importante accordo con Amazon Studios. La notizia è stata diffusa in esclusiva da The Hollywood Reporter, secondo cui il suo ingaggio è finalizzato alla produzione di nuove serie originali per la nota piattaforma di streaming.

Coker ha iniziato come giornalista musicale ed è poi passato al mondo della scrittura televisiva, lavorando a serie come Southland, NCIS: Los Angeles, Almost Human, e Ray Donovan. Il suo più importante traguardo è ovviamente quello di essere stato creatore e showrunner di Luke Cage, cancellato dopo sole due stagioni per via di alcune divergenze creative sul suo proseguimento.

"Siamo molto entusiasti di dare il benvenuto a Cheo nella famiglia di Amazon Studios. Da Notorious a Luke Cage, Cheo si è contraddistinto per essere stato un narratore provocatorio e rivoluzionario, e siamo felici che creerà questo tipo di nuove serie audaci in esclusiva per Prime Video", ha detto Vernon Sanders, capo del dipartimento televisivo della Compagnia.

Coker, dal canto suo, ha commentato in questo modo la notizia: "Amazon rappresenta il futuro, e il loro approccio innovativo offre un'opportunità per la quale sono incredibilmente grato. Non riesco a pensare ad un posto migliore per lanciare i primi spettacoli sviluppati sotto la mia bandiera Fighting 99th Entertainment di Seattle, e non vedo l'ora che la gente possa vedere quello che abbiamo in serbo per loro".

Cheo Hodari Coker si aggiunge dunque ad una ricca lista di nomi illustri che hanno già firmato importanti accordi con Amazon, tra cui Jordan Peele, Robert Kirkman, Neil Gaiman, Nicole Kidman e Amy Sherman-Palladino.