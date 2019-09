Chernobyl, dirigente Sky: 'Agli Emmy è stata una vittoria storica'

Chernobyl è stata una delle serie maggiormente premiata durante gli Emmy Awards, vincendo, tra l'altro, nella categoria miglior miniserie del 2019. L'enorme successo ottenuto dallo show ambientato durante i drammatici giorni del disastro nucleare del 1986 in Ucraina, è stato sottolineato anche da Zai Bennett.

Anche se le parole di Craig Mazin su Chernobyl 2 hanno confermato una volta per tutte che non ci sarà una seconda stagione, Bennett, amministratore delegato dei contenuti Sky nel Regno Unito, si è mostrato entusiasta per i risultatiti ottenuti dalla serie.

Queste sono le sue dichiarazioni rilasciate in esclusiva per il portale Deadline:

"Si tratta di una vittoria storica per noi. Abbiamo ottenuto dieci Emmy per uno spettacolo originale d Sky UK, dopo aver ottenuto precedentemente sette Baftas. È stato riconosciuto come 'il migliore'. Si è trattato di un lungo viaggio. A volte la percezione è diversa dalla realtà, noi abbiamo fatto grandi cose e adesso finalmente il mondo lì fuori lo riconosce. Siamo allo stesso livello dei migliori show".

Il totale delle diciannove nomination di Chernobyl agli Emmy Awards è stata inoltre l'ulteriore dimostrazione del successo ottenuto dalle serie TV britanniche, come i quattro riconoscimenti ottenuti da Fleabag e i premi individuali per Charlie Brooker, Ben Whishaw, John Oliver e Jodie Comer.

