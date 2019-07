Chernobyl e le sue 19 nomination agli Emmy Awards 2019

Non solo Game of Thrones ai prossimi Emmy Awards: HBO fa sì il pieno grazie alla sua serie di punta, ma anche per merito della nuova arrivata Chernobyl, che porta a casa ben 19 nomination.

Anche se è Game of Thrones a farla da padrona in quanto numero più alto di nomination ricevute per un singolo show, Chernobyl, la miniserie europea dedicata al disastro nucleare dell'86 che tanto successo sta riscuotendo tra critica e pubblico (qui trovate anche la nostra videorecensione), si classifica al terzo posto con 19 nomination.

Prima fra tutte la candidatura come miglior miniserie, categoria in cui la serie co-prodotta da HBO e Sky Atlantic dovrà vedersela con Fosse/Verdon (FX), Sharp Objects (HBO), Escape at Dannemora (Showtime) e When They See Us (Netflix).

A seguire, sul fronte attoriale, Jared Harris e Emily Watson hanno entrambi guadagnato una nomination (Miglior attore protagonista, Miglior attrice non protagonista), assieme a Stellan Skarsgård (Miglior attore non protagonista).

La sceneggiatura di Craig Mazin è inoltre tra le papabili per l'agognata statuetta, proprio come, tra le altre, hair & make-up, scenografia, costumi e fotografia.

"Il nostro show è frutto di un lavoro appassionato e della collaborazione di così tante persone... È stato particolarmente gratificante che ciò venisse riconosciuto in questo modo. Abbiamo lavorato sodo per portare Chernobyl sullo schermo, e siamo davvero sopraffatti e lusingati per questo riconoscimento da parte dei nostri colleghi" afferma Mazin.

La settattunesima edizione degli Emmy Awards si terrà domenica 22 settembre al Microsoft Theater di Los Angeles.