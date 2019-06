Chernobyl: in arrivo anche una serie TV dalla Russia

La serie TV Chernobyl, trasmessa da HBO e dedicata ai drammatici eventi svoltisi in Ucraina nel 1986, è stata una delle più apprezzate degli ultimi tempi, come dimostra il punteggio ottenuto su IMDB. Dalla Russia, però, sta per arrivare una nuova serie basata sul disastro della centrale nucleare, decisa a raccontare la propria versione dei fatti.

Chernobyl di HBO, nonostante alcune scelte creative che hanno portato all'invenzione di due eventi non veri, ha concentrato molti dei suoi sforzi produttivi per cercare di rendere più realistico possibile lo scenario storico dell'epoca, con l'attore Jared Harris che ha attinto alle registrazioni di Legasov pur di trasmettere una forte sensazione di verosimiglianza.

Un risultato apprezzato da molti, ma che alcuni probabilmente non ritengono completamente esaustivo. La versione russa, infatti, che sarà trasmessa dal canale NTV, inserirà come nuovo elemento della storia la presenza di una spia della CIA durante l'incidente nucleare. Egli verrà inviato a Pripyat con lo scopo di raccogliere informazioni sulla centrale di Chernobyl, ma non sarà da solo. Ci sarà infatti un agente del controspionaggio russo che si metterà sulle sue tracce.

A proposito della serie, il regista Alexey Muradov ha inoltre affermato che "dirà ai telespettatori cosa è realmente successo a quei tempi".

Cosa ne pensate di questo nuovo progetto televisivo?