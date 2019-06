Chernobyl: l'autore spiega la scelta della scena conclusiva della mini-serie

La mini-serie Chernobyl si è conclusa negli Stati Uniti nella serata di lunedì, in una maniera che molti spettatori non si aspettavano. Lo show, creato da Craig Mazin e diretto da Johan Renck, racconta il disastro della centrale nucleare, ad oltre trent'anni di distanza, seguendo uomini e donne che si sono sacrificate per salvare l'Europa.

Parlanco con Vox della mini-serie Chernobyl, lo showrunner Craig Mazin ha spiegato la scelta di concludere lo show mostrando nuovamente ciò che accadde la notte dell'esplosione del reattore nucleare.

Una scelta insolita, visto che la trama della mini-serie progrediva proprio dal momento della catastrofe in poi.

Mazin ha spiegato che per lui ha più senso raccontare l'orrore, la tragedia e l'impatto del disastro prima di analizzare come tutto ciò è avvenuto e le decisioni prese dalle persone li hanno portati a quel momento.



"Ho solo deciso di fare tutto all'indietro perché sono un tipo arretrato. La cosa normale sarebbe stata iniziare la serie con un giorno in cui si mostrano le persone, i loro incontri, il loro arrivo al lavoro, le loro risate. E poi mostrare l'inizio di un test, qualcosa che va male e finire tutto con l'esplosione. E quello sarebbe stato l'episodio uno. Ma ho pensato che non m'interesserebbe nulla delle persone che mostro senza che vi sia un contesto nel quale inserire. E il contesto è l'esplosione".

E tornando al finale, Craig Mazin ha spiegato che riproporlo significa cercare di far riflettere ulteriormente le persone, ad esaminare davvero il disastro e forse a imparare da tutto questo:"Volevo che le persone vedessero che queste cose non accadono perché Dio l'ha voluto. Non succede perché è causa della sfortuna, perché è destino. Succede a causa della scienza e se prestiamo attenzione possiamo far si che non accada".

Un disastro incredibile, quello di Chernobyl: la star Jared Harris ha ricordato Chernobyl in questi giorni con alcune parole a riguardo della tragedia. E secondo le forti dichiarazioni di Stephen King, il pensiero va a Donald Trump e alla sua presidenza, dopo la visione della mini-serie.