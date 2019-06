Chernobyl batte il record di spettatori in streaming di Game of Thrones su HBO

Secondo quanto riportato da Deadline, Chernobyl oltre l'apprezzamento di critica e pubblico ricevuto sta battendo anche altri prestigiosi record, tra cui quello del numero di spettatori in streaming sulle piattaforme digitali di HBO.

Per quanto riguarda l'audience sui canali tradizionali, la serie di Craig Maizer ha totalizzato circa 8 milioni di utenti cumulativi, una cifra vicina agli 8.1 milioni della terza stagione di True Detective ad esempio e ben superiore ai 7.3 milioni ottenuti complessivamente dagli otto episodi di Sharp Object la scorsa estate. Ancora lontana la cifra ottenuta da Big Little Lies nel 2017 con i suoi 8.5 milioni, ma se c'è un dato che può suggerire la portata del successo della miniserie è quello proveniente dall'audience ottenuto in streaming.

Chernobyl ha totalizzato un impressionante 52% di accessi, ovvero la percentuale di spettatori che ha avuto accesso alla serie tramite le piattaforme HBO Go, HBO Now e altre correlate. Si tratta di un record per HBO, che non aveva mai superato il 50% per nessuna delle sue serie; il dato è anche superiore a quello ottenuto da Game of Thrones: gli spettatori della saga in streaming erano stati il 46% del totale, anche per l'ottava e ultima stagione dello show.

"Chernobyl è la dimostrazione che una grande serie riesce sempre a trovare il suo pubblico", ha commentato Casey Bloys, capo della rete. "Non potrei essere più fiero e felice del fatto che gli spettatori l'abbiano cercata molto sulle nostre piattaforme".

Un successo sensazionale per la miniserie, che fa eco all'incremento turistico della zona del disastro in questi giorni, e ha influenzato persino i social media, non senza qualche polemica. Su queste pagine potete leggere anche le nostre prime impressioni su Chernobyl.