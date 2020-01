Chernobyl: in Cina non si può più parlare della serie a causa del Coronavirus

I cittadini della Cina hanno iniziato a riferirsi al virus usando il nome in codice Chernobyl per aggirare la censura governativa, imposta per evitare una fuga di informazioni riguardanti gli effetti della malattia. Per contrasto il governo avrebbe eliminato la pagina della serie dal social più famoso dello stato.

Il Coronavirus sta creando una grande allerta a livello mondiale e il governo cinese si sta adoperando per trovare delle soluzioni di contenimento che possano limitare la diffusione del virus. In questo caso, però, la diffusione che i capi di stato sembrano voler scongiurare riguarda più che altro un certo tipo di informazioni.

Molti cittadini hanno infatti postato su internet la loro versione dei fatti: la reale portata della malattia, le critiche a come viene gestita e i paragoni con il disastro nucleare di Chernobyl. Per evitare la censura, fino ad ora ci si riferiva all'epidemia proprio con la parola "Chernobyl" e al presidente Xi Jinping con la parola "Trump".

A quanto pare il governo sta prendendo delle contromisure in merito e sembra aver disattivato dal noto social cinese Douban la pagina inerente alla serie Chernobyl. Il prodotto televisivo mette bene in chiaro le bugie di un sistema politico ignobile, che non esita a trascurare la salute di una gran parte di popolazione pur di mantenere intatta la propria immagine di facciata.

Chernobyl è stato un successo internazionale e i cittadini cinesi hanno immediatamente preso a paragone gli eventi narrati, accostandoli alla loro attuale situazione. Come sottolineato nella recensione di Chernobyl, è praticamente impossibile trovare un difetto al prodotto, soprattutto per il coraggio che dimostra nel descrivere una pagina così triste della storia umana.