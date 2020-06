Chernobyl, cosa ne fu dei tre volontari che entrarono nelle acque contaminate?

Fatta salva qualche ovvia concessione alla fiction, Chernobyl di HBO ha ricevuto da ogni dove una pioggia di complimenti non solo per l'aspetto puramente cinematografico, ma anche documentaristico: la serie con Stellan Skarsgard si è infatti rivelata piuttosto affidabile per quanto riguarda la ricostruzione degli eventi dell'aprile 1986.

Degli elementi per cui HBO ha attinto a piene mani dalla realtà dei fatti fanno dunque parte anche Alexei Ananenko, Valeri Bespalov e Boris Baranov, i tre uomini che si offrirono volontari per entrare nelle acque contaminate dell'edificio del reattore esploso allo scopo di evitare la possibile reazione di fusione nucleare che avrebbe trasformato Chernobyl in un disastro ben peggiore di quello che già conosciamo.

Facile pensare che i tre, pur essendo sopravvissuti sul momento, siano morti di lì a poco a causa dell'eccessiva esposizione alle radiazioni: pare, invece, che tutti e tre abbiano vissuto più a lungo di quanto si possa immaginare. Anzi, due di loro (Ananenko e Bespalov) sono ancora vivi e vegeti, mentre Baranov è sì deceduto, ma solo nel 2005 e in seguito ad un attacco cardiaco.

Una sorte più benigna del previsto, dunque, per tre uomini che hanno giocato un ruolo fondamentale quel dannato 26 aprile 1986, evitando un'ulteriore catastrofe di proporzioni che preferiamo non immaginare. Per saperne di più, intanto, ecco la nostra recensione di Chernobyl.