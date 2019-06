Chernobyl: Jared Harris ha attinto alle registrazioni del vero Legasov per prepararsi

La scorsa notte negli Stati Uniti è stato trasmesso da HBO il finale della miniserie Chernobyl, show che ripercorre i drammatici eventi del disastro ambientale provocato dall'esplosione della centrale nucleare in Ucraina nel 1986.

Tra i protagonisti della miniserie troviamo Stellan Skarsgård, Emily Watson e Jared Harris, con quest'ultimo che nel corso di una recente intervista ha raccontato il processo della lunga preparazione al suo ruolo, quello dello scienziato Valery Legasov. Parlando con The Cheat Sheet, infatti, Harris ha rivelato di avere anche avuto accesso alle registrazioni vocali personali di Legasov, nel quale egli effettua la cronaca del distrastro di Chernobyl prima di togliersi la vita nel 1988, due anni dopo il disastro.

"Non c'erano i nastri registrati", ha spiegato Harris, "c'erano le trascrizioni sui diari, ma quelle non sono molto cinematografiche come i nastri. E' stato molto difficile ricavare il personaggio da quelli perché non c'era molto riguardo lui negli archivi storici perché in pratica hanno voluto eliminarlo dalla storia. Lo hanno proprio cancellato. Era questo che stavano cercando di fargli, minacciarlo per cercare di non far venire alla luce la storia".

In vita, così come viene descritto nella miniserie, Legasov parlò in seguito riguardo i rischi della centrale insiti nel suo design così da impedire simili disastri o addirittura peggiori di Chernobyl in futuro. Ma i suoi consigli non vennero ricevuti in maniera consona e così venne ostracizzato anche dalla comunità scientifica e questo ebbe come conseguenza anche l'eliminazione delle sue registrazioni, una pratica di cancellazione comunica nell'ex Unione Sovietica. Alla fine, come mostrato nel primo episodio, Legasov si tolse la vita, molto probabilmente per il senso di colpa dovuto al disastro e per la reazione delle forze competenti descritte sopra.

Chernobyl arriverà anche in Italia grazie a Sky Atlantic che trasmetterà il primo episodio il 10 giugno prossimo. La serie nel frattempo ha raggiunti gradi di apprezzamento assoluti, arrivando a superare nel punteggio IMDb serie come Game of Thrones e Breaking Bad. Nell'attesa potete recuperare il trailer ufficiale di Chernobyl.