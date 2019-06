Chernobyl: Jared Harris racconta il suo approccio al personaggio di Legasov

In Chernobyl, miniserie dedicata al disastro della centrale nucleare sovietica del 1986, Jared Harris interpreta il chimico Valery Legasov, che fu tra i primi a riconoscere la gravità della situazione. Harris interpreta un 'normal man' che cerca di convincere il governo sovietico ad assumersi le proprie responsabilità per quello che è successo.

I politici sono interessati semplicemente a trovare un capro espiatorio e a nascondere la verità. Valery Legasov s'impiccò nel giorno del secondo anniversario di Chernobyl dopo aver registrato un'audiocassetta che svelava dettagli mai rivelati sull'incidente.

Quella registrazione si colloca come punto di partenza per la miniserie HBO divisa in cinque parti, presentata in anteprima a maggio.

Nel corso di un'intervista con The Wrap, a Jared Harris viene chiesto quali sono i suoi ricordi del disastro e lui ribadisce quanto detto qualche giorno fa:"Vivevo a Londra e lo ricordo molto bene. Tutte le notizie erano concentrate sulla nuvola di radiazioni che si stava muovendo verso di noi. Ci dissero di non uscire in caso di pioggia, di non mangiare o bere certe cose. Ma non conoscevo i dettagli di tutta la vicenda, i dettagli di ciò che era realmente successo, e non avevo mai sentito parlare di Legasov. Ho sentito delle responsabilità ma io non interpreto la figura storica. La sceneggiatura ha apportato diverse modifiche agli eventi reali, per potersi concentrare sulla storia tra Legasov e Shcherbina (Stellan Skarsgård), quindi è necessario capire il ruolo che si ha nella storia e poi usare l'immaginazione per connettersi con la realtà. La vera responsabilità è interpretare il personaggio che lo sceneggiatore ha scritto. C'è molto materiale sul disastro ma poco su Legasov, minacciato dai sovietici".

Su Morbius bocca cucita:"Non posso dire niente. Dovreste vedere le dimensioni della NDA che hanno dato da firmare".

Jared Harris, figlio dell'attore Richard Harris, ha iniziato la sua carriera d'attore nei primi anni '90, ed è apparso in film come Il curioso caso di Benjamin Button e Lincoln. Apparirà nell'imminente film Marvel, Morbius, con protagonista Jared Leto, del quale Harris sarà mentore.

Chernobyl ha battuto Game of Thrones, diventando lo show con il record di spettatori in streaming su HBO.

E il successo influenza i social media, creando diverse polemiche negli Stati Uniti e all'estero.