Chernobyl è il terzo miglior debutto per una serie originale Sky Atlantic

Con 1,7 milioni di spettatori per l’episodio iniziale, la serie Chernobyl conquista il podio tra le produzioni originali Sky Atlantic più seguite al debutto. In questa speciale classifica la coproduzione HBO ha fatto anche registrare il miglior ascolto dell’anno.

Nella classifica assoluta, invece, Chernobyl si piazza al terzo posto dietro Fortitude (2015) e la serie fantasy Britannia, coprodotta con Amazon. La cifra comprende le visualizzazioni tradizionali e i video on-demand nell’arco dei primi sette giorni. Molto buoni anche gli ascolti del secondo episodio, che ha toccato per il momento il milione e mezzo di contatti ma che può ancora consolidarsi.

Chernobyl racconta la vicenda del disastro nucleare del 1986 in Unione Sovietica ed è interpretata da Jared Harris, Stellan Skarsgård ed Emily Watson. Si tratta di una delle più grandi catastrofi mai provocate dall’uomo e pone l’accento, drammatizzandole, sulle storie degli uomini e delle donne che con coraggio e spirito di sacrificio si sono impegnati per salvare l’Europa da un disastro di proporzioni inenarrabili. La miniserie cerca anche di fare luce sulle cause e sulle responsabilità dietro l’incidente che sconvolse la città ucraina.

Harris interpreta Valery Legasov, lo scienziato scelto dal Cremlino per indagare sull'incidente; Skarsgård è Boris Shcherbina, il vicepresidente del Consiglio sovietico e capo dell'Ufficio per i combustibili e l'energia dell'URSS; Emily Watson interpreta il fisico nucleare Ulana Khomyuk, intenzionato a capire le cause del disastro per impedire che accada ancora in futuro.

La serie è composta da cinque episodi ed è stata scritta da Craig Mazin (The Huntsman: Winter's War).

Se non l'hai ancora visto dai un'occhiata al trailer di Chernobyl. Tra le nuove produzioni Sky Atlantic ha debuttato Catch-22, nuova miniserie prodotta da George Clooney.