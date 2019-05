Chernobyl, miniserie con il punteggio più alto su IMDb, sorpassa Game of Thrones

Chernobyl sale al primo posto su IMDb come serie più votata e quotata, superando una delle migliori e più viste al mondo, Game of Thrones, appunto, che di recente ha deluso molti fan.

Chernobyl in cima alla classifica di IMDb. Negli ultimi anni, gli utenti della piattaforma hanno sempre valutato con ottimi punteggi la serie Game of Thrones. Poi è arrivata l'ottava e ultima season, criticata da molti fan, in particolare su IMDb, dove le valutazioni si sono notevolmente abbassate e qualcuno ha addirittura considerato di cancellare il proprio abbonamento alla HBO.

Ora è la volta della miniserie Chernobyl, che non solo ha superato in classifica Game of Thrones, ma è appena diventata la serie più quotata su IMDb. Mercoledì mattina ha ottenuto un punteggio complessivo di 9,6 ed è stato votato da più di 75.000 utenti. Il secondo in classifica per ora è Planet Earth II, mentre al terzo posto seguono Band of Brothers, Planet Earth, Breaking Bad e Game of Thrones.

Certo, se GOT non avesse riscosso consensi così impopolari in rete (nonostante, a quanto pare, la maggioranza abbia comunque amato il finale), forse adesso staremmo parlando di un'altra classifica. Tornando a Chernobyl, la miniserie sta conquistando sia i fan che la critica, con un ritratto stravolgente e potente di un disastro ampiamente conosciuto. La serie, composta da cinque puntate, è andata in onda il 6 maggio, terminerà il 3 giugno e nessuno degli episodi è mai sceso sotto il punteggio del 9,5.