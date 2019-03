Chernobyl: la nuova serie HBO si mostra con il primo trailer ufficiale!

Due settimane dopo aver pubblicato il primo teaser, HBO ha finalmente diffuso in rete il primo trailer ufficiale di Chernobyl, lo show ispirato alla catastrofe nucleare avvenuta nel 1986 e ricordata tutt'ora come uno dei maggiori disastri mai provocati dall'uomo. Potete trovare il trailer all'interno della notizia.

Questa la sinossi ufficiale: "Il 26 aprile del 1986, la Centrale Nucleare di Chernobyl situata in Ucraina ha subito una gigantesca esplosione che ha liberato materiale radioattivo in Bielorussia, Russia e Ucraina, così come in Scandinavia e nell'ovest Europa. Chernobyl tratterà drammaticamente la storia dell'incidente, una delle maggiori catastrofi mai causate dall'uomo, e i sacrifici fatti per salvare l'Europa da questo inimmaginabile disastro."

Lo show vedrà un cast d'eccezione formato, tra gli altri, da Stellan Skarsgård, che interpreterà il responsabile del dipartimento per l'energia e i combustibili dell'URSS oltre che il capo della commissione governativa nata in seguito al disastro, ed Emily Watson, che vestirà invece i panni di una fisica nucleare intenta a trovare le cause che hanno portato all'esplosione. Da segnalare anche la presenza di Jared Harris nel ruolo di una scienziato sovietico.

Chernobyl è una produzione originale Sky e HBO, e debutterà sul network statunitense il 6 maggio per una durata totale di 5 episodi, tutti diretti da Johan Renck. Restiamo in attesa di sapere la data di uscita italiana.