Chernobyl da record: è la serie europea di Sky più vista di sempre

Chernobyl, miniserie prodotta da Sky e HBO e basata sul disastro nucleare del 1986, si è conclusa facendo registrare numeri da record: l’ultimo episodio, andato in onda lunedì sera su Sky Atlantic, è stato visto finora da quasi 600 mila spettatori medi, cifra che potrà probabilmente raddoppiare nei prossimi giorni.

La media raggiunta da ogni episodio nell’arco di una settimana, infatti, si attesta su 1 milione 224 mila spettatori. La serie Sky Original è stata apprezzata anche dalla critica, che l’ha eletta all’unanimità come la migliore serie dell’anno.

Nella serata di lunedì, l’atteso finale di stagione è stato accompagnato in onda dallo speciale The Real Chernobyl, il documentario prodotto da Sky News in cui i cittadini ucraini che furono diretti testimoni di quei giorni (tra cui il vicedirettore della centrale) raccontano la loro esperienza davanti alla macchina da presa. Dare spazio anche alla realtà oltre che alla fiction potrebbe quindi aver placato anche alcune critiche sulle inesattezze storiche mosse alla miniserie.

Chernobyl è diventata così la serie europea di Sky più vista di sempre in Italia, escluse le italiane Gomorra e Young Pope. In Russia, invece, un partito vorrebbe mettere al bando la serie, considerata una sorta di propaganda anti-sovietica. Ampio spazio hanno avuto inoltre le discussioni sui social, tanto che l’hashtag #Chernobyl è stato nella serata di ieri ai primi posti nella classifica dei trending topic in Italia.

Chi avesse perso qualche episodio di Chernobyl può recuperare la serie completa disponibile on demand su Sky e NOW TV.