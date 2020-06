Chernobyl fa la storia dei BAFTA TV Awards, è record: rivelate tutte le nomination

Le nomination per l'edizione 2020 dei BAFTA TV Awards sono state svelate ufficialmente pochi minuti fa, e già incoronano la mini-serie di HBO Chernobyl come il candidato da battere.

Il dramma basato sull'omonimo vero disastro nucleare ha collezionato infatti la bellezza di 14 nomination, più di qualsiasi altro concorrente: si tratta di un pareggio del record assoluto per il maggior numero di candidature, stabilito a 14 solo l'anno da Killing Eve.

Oltre a quella per la migliori mini-serie, Chernobyl ha portato a casa anche nomination individuali per Jared Harris come attore protagonista e Stellan Skarsgård come miglior attore non protagonista. Ha ottenuto più del doppio delle nomination raccolte dalla seconda serie più nominata, il dramma Netflix The Crown, che ha raccolto sette candidature.

Qui sotto le nomination principali:

DRAMA SERIES

THE CROWN

THE END OF THE F***ING WORLD

GENTLEMAN JACK

GIRI/HAJI

FEMALE PERFORMANCE IN A COMEDY PROGRAMME

GBEMISOLA IKUMELO – Famalam

PHOEBE WALLER-BRIDGE – Fleabag

SARAH KENDALL – Frayed

SIAN CLIFFORD – Fleabag

INTERNATIONAL

EUPHORIA

SUCCESSION

UNBELIEVABLE

WHEN THEY SEE US

LEADING ACTOR

CALLUM TURNER – The Capture

JARED HARRIS – Chernobyl

STEPHEN GRAHAM – The Virtues

TAKEHIRO HIRA – Giri/Haji

LEADING ACTRESS

GLENDA JACKSON – Elizabeth is Missing

JODIE COMER – Killing Eve

SAMANTHA MORTON – I Am Kirsty

SURANNE JONES – Gentleman Jack

MINI-SERIES

A CONFESSION

CHERNOBYL

THE VICTIM

THE VIRTUES

SCRIPTED COMEDY

CATASTROPHE

DERRY GIRLS

FLEABAG

STATH LETS FLATS

SUPPORTING ACTOR

JOE ABSOLOM – A Confession

JOSH O’CONNOR – The Crown

STELLAN SKARSGARD – Chernobyl

WILL SHARPE – Giri/Haji

SUPPORTING ACTRESS

HELEN BEHAN – The Virtues

HELENA BONHAM CARTER – The Crown

JASMINE JOBSON – Top Boy

NAOMI ACKIE – The End of the F***ing World

I premi, vi ricordiamo, saranno assegnati il 17 luglio prossimo. Per tutte le altre candidature, cliccate sul link della fonte. Inoltre, per altri approfondimenti vi rimandiamo alla recensione di Chernobyl e alla recensione di The Crown.