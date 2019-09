Chernobyl trionfa agli Emmy 2019, Craig Mazin conferma 'Non ci sarà una seconda stagione'

Dopo il successo ottenuto nelle categorie dei Creative Arts, Chernobyl è stata premiata come miglior miniserie agli Emmy Awards 2019.

Ma non è tutto: oltre all'ambito premio, la serie HBO ha portato a casa il premio per la miglior regia e miglior sceneggiatura di una miniserie, assegnati rispettivamente a Johan Renck e al creatore Craig Mazin.

Intervistato dopo l'evento (via Deadline), Mazin ha confermato una volta per tutte che Chernobyl non avrà una seconda stagione: "Non la faremo. Abbiamo raccontato una storia ambientata in un tempo e un luogo precisi, e lo abbiamo fatto davvero bene, ora è tempo di pensare ad altri posti e altri tempi... qualsiasi casa faremo, che sia di finzione o basata sulla storia, la cosa importante è chi siamo ora e cosa stiamo affrontando."

"Da sceneggiatore, ho capito quanto tutti siamo simili" ha poi aggiunto Mazin. "Anche due nemici tradizionali. Nel 1986 e nel 2019 non è poi così diverso. I problemi di allora sono gli stessi di oggi. Le conseguenze sono simili, se non peggio."

Parlando infine di Game of Thrones - premiata durante la serata come miglior serie drammatica - Mazin ha definito la differenza tra il primo pilot (mai mostrato) e quello andato in onda "la più grande svolta della storia di Hollywood."

