Chernobyl: quali furono i veri effetti delle radiazioni sulle persone dopo il disastro?

La miniserie Chernobyl targata HBO creata e scritta da Craig Mazin è di gran lunga una delle migliori miniserie degli ultimi anni. Si svolge prima, durante e dopo il disastro nucleare di Chernobyl del 1986 ed è incredibilmente accurata nei dettagli.

Tutti hanno sentito parlare almeno una volta della centrale nucleare di Chernobyl, in Ucraina, e della città fantasma di Pripyat che fu evacuata un giorno dopo il disastro con grave ritardo e conseguenze terribili per la popolazione. Uno degli aspetti più tragici e frustranti della storia raccontata nella serie è proprio l'atteggiamento apatico che molti funzionari hanno mostrato subito dopo il disastro, un misto di paura delle ripercussioni e genuina ignoranza sugli effetti catastrofici dell’esplosione. L'evacuazione nelle aree circostanti non è iniziata fino a un giorno intero dopo il disastro.



Non molte persone conoscono l'entità della crisi, ciò che poteva comportare per l’intero pianeta, né sanno tutto ciò che è accaduto per evitare conseguenze ancora più drammatiche. Questo è ciò che fa ogni episodio di Chernobyl della HBO, ci accompagna passo per passo attraverso le decisioni impossibili di Valery Legasov (Jared Harris) e ci mostra il risultato di tali decisioni.



Ci si potrebbe aspettare che la narrazione di una serie tenda ad essere eccessivamente drammatizzata e che Chernobyl esagerasse sui dettagli fisici delle radiazioni sul corpo umano. Purtroppo, ciò che vediamo è stato descritto come per lo più accurato dal racconto di un testimone.

L'ingegnere di Chernobyl Oleksiy Breus è entrato nella sala di controllo del reattore n. 4 della centrale nucleare di Chernobyl qualche ora dopo il peggior incidente nucleare della storia e divenne testimone delle conseguenze immediate la mattina del 26 aprile 1986.



Ha descritto, alla BBC, le condizioni di Oleksandr Akimov, capo turno del reattore, e Leonid Toptunov, un operatore, subito dopo il disastro:

"Non avevano un bell'aspetto, per usare un eufemismo. Erano molto pallidi. Toptunov era letteralmente diventato bianco."

Due settimane dopo, sia Akimov che Toptunov erano morti in un ospedale di Mosca per sindrome da radiazioni acute (ARS).

"Ho visto altri colleghi che hanno lavorato quella notte. La loro pelle aveva un colore rosso vivo. In seguito sono morti in ospedale a Mosca".

Nelle settimane successive all'esplosione, 29 tra lavoratori della centrale elettrica e vigili del fuoco accorsi per spengere l’incendio morirono a causa dall'esposizione ad alte dosi di radiazioni, secondo i funzionari sovietici.

Le conseguenze dell'esposizione alle radiazioni comportano: diminuzione della fertilità, malformazioni congenite, sviluppo di tumori o leucemie

Tra il 2003 e il 2005 l'ONU ha promosso un incontro istituzionale, denominato Chernobyl Forum che doveva produrre un resoconto sulle vittime e i danni ambientali dell’esplosione: 65 morti accertati legati all'esplosione e 4.000 persone di età 0-18 anni hanno sviluppato un tumore alla tiroide. Greenpeace, stima fino a 6000000 decessi su scala mondiale nel corso di 70 anni, contando i tipi di tumori riconducibili al disastro e all’esposizione alle radiazioni.

