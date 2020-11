Chi sono gli Adami? A chi si ispirano nella realtà i personaggi di Suburra

La terza stagione di Suburra, che conclude la saga, è da qualche settimana disponibile in streaming su Netflix. Come sappiamo le vicende raccontate prendono spunto dal romanzo di Carlo Bonini e Giancarlo De Cataldo, che seppur in forma di romanzo si ispira a personaggi reali e a fatti di cronaca realmente accaduti.

Abbiamo visto, per esempio, come Suburra chiami in causa Mafia Capitale, e come la famiglia Anacleti sia in buona parte ricalcata sul clan Casamonica.

La famiglia degli Adami, quella da cui proviene Aureliano, il personaggio interpretato da Alessandro Borghi, prende invece spunto dal clan Fasciani, che come nella fiction estende il suo controllo sul lungomare di Ostia. Lo scorso anno, una sentenza della Cassazione ha condannato il boss Carmine Fasciani e una decina di imputati del suo clan a una pena complessiva di oltre 140 anni di reclusione, per associazione a delinquere di stampo mafioso, riconoscendo per la prima volta la concreta presenza della mafia nel tessuto della Capitale.

Le motivazioni della sentenza, pubblicate lo scorso marzo, parlano di un sodalizio "operante fin dagli anni '90", che "si eleva nella sua quotidiana operatività ad associazione mafiosa, attraverso ulteriori e pregnanti condotte tipiche" orientate "ad acquisire egemonia criminale nel territorio di insediamento". Il leader indiscusso dell'associazione, è stato riconosciuto, è proprio Carmine Fasciani.

