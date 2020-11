Chi sono gli Altri di Lost? La cronologia della serie prima dello schianto

Tanti misteri hanno avvolto la trama di Lost, uno dei quali è legato sicuramente agli Altri, ovvero le persone che si trovavano già sull’isola al momento dello schianto del volo Oceanic 815 con i protagonisti della serie.

I sopravvissuti della sezione di coda del volo Oceanic 815 chiamano gli Altri, indicati dalla DHARMA Initiative come gli Ostili o i Nativi, un gruppo di persone che vivono sull'isola e che erano seguaci di Jacob, mediato da Richard Alpert. Jacob non si è mai mostrato al suo popolo e hanno preso ordini da una serie di leader tra cui Eloise Hawking, Charles Widmore, Benjamin Linus e, brevemente, John Locke.



Un elemento fondamentale dello show è sicuramente l’iniziativa DHARMA, iniziata come un ambizioso progetto scientifico negli anni '70. I suoi fondatori, Gerald e Karen DeGroot, aspiravano a creare un grande complesso di ricerca su un'isola. Progettarono la costruzione di sei stazioni di ricerca sotterranee e sottomarine. I DeGroots si sono rivolti ad Alvar Hanso e alla Hanso Foundation. Dagli anni '60, la Fondazione "ha offerto sovvenzioni a degni esperimenti progettati per favorire l'evoluzione della razza umana e fornire soluzioni tecnologiche ai problemi più urgenti del nostro tempo".



Il personale dell'Iniziativa DHARMA era composto da lavoratori e scienziati portati sull'isola tramite sottomarini. Fu costruito un quartiere di tipo suburbano chiamato Barracks dove vivenao i dipendenti della DHARMA con le loro famiglie. Il personale della DHARMA utilizzava bus e jeep come mezzo di trasporto e una rete di strade sterrate collegava le strutture dell'Iniziativa. Sull'isola è stata inoltre eretta una torre radiofonica che trasmette i valori numerici dell'equazione di Valenzetti.



I sopravvissuti del volo Oceanic 815 sanno molto poco delle attività della DHARMA Initiative sull'isola. Sanno solo che devono inserire la sequenza 4, 8, 15, 16, 23, 42 in un computer ogni 108 minuti, apparentemente per prevenire un disastro.



Finora, non sono state fornite informazioni sul primo contatto dell'Iniziativa DHARMA con gli Altri e la natura delle loro relazioni durante questo periodo è sconosciuta. Indipendentemente dal rapporto iniziale, la situazione si è rapidamente deteriorata in un conflitto militare, e gli Altri sono diventati noti al personale dell'Iniziativa DHARMA come "Ostili".



La prima battaglia avvenne nel 1973 e il 16 agosto 1973 fu negoziata e concordata una tregua ma L'Iniziativa ha violato il patto costruendo la stazione Cigno e Orchidea, che hanno coinvolto entrambe importanti trivellazioni sull’isola.



Alla fine del 1973, Ben Linus ha incontrato Richard nel bosco e ha disertato l’Iniziativa per unirsi agli Altri e successivamente diventare il loro leader. Il 17 novembre 1988, Danielle Rousseau incinta di 7 mesi , insieme agli altri cinque membri della sua spedizione scientifica, naufragò sull'isola. Anche se Danielle è arrivata sull'isola nel 1988, quattro anni prima del fallimento dell'Iniziativa , sembra che non abbia incontrato alcun personale della DHARMA.



Il 19 dicembre 1987 o 1992, gli Ostili lanciarono un attacco di gas tossico in tutta l'isola che spazzò via efficacemente la presenza della DHARMA Initiative e in questo momento Ben diventa il leader dei superstiti. Gli Altri occuparono anche permanentemente varie stazioni dell'Iniziativa DHARMA primo dello schianto del volo Oceanic 815.



Se vuoi rinfrescarti la memoria su chi alla fine riusciva a sopravvivere leggi il nostro speciale sul finale di Lost.