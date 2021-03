Chi è il primo amore di Lucifer? Viaggio nelle origini dello show Netflix

La stagione 6 di Lucifer è in produzione mentre la prima parte della quinta stagione è arrivata nella primavera del 2020 su Netflix, ma molti spettatori si sono emozionati dinnanzi al rapporto d'amore tra Luficer e un preciso personaggio definito come il suo primo amore.

Alla fine della quarta stagione di Lucifer, Chloe Decker ha finalmente detto a Lucifer che lo amava. Tuttavia, Lucifer non aveva altra scelta che tornare a governare l'inferno mentre la profezia sulla Terra si era adempiuta. Padre Kinley (Graham McTavish) aveva avvertito Lucifer che una volta incontrato il suo primo amore, l'inferno sulla terra avrebbe avuto strada livera. Anche se Eve (Inbar Lavi) doveva essere il primo amore di Lucifero, il detective Decker si è rivelata essere l'unica donna amata dal protagonista.

Emblematica, infatti, la scena in cui Lucifer in lacrime, negli ultimi momenti del finale della quarta stagione, rivela:

"Il mio primo amore non è mai stato Eve, sei stata tu, Chloe."

La quarta stagione si è conclusa con un enorme cliffhanger, con i fan rimasti a chiedersi se Lucifer tornerà sulla Terra per stare con Chloe o se Chloe si avventurerà all'inferno per stare con lui nella quinta stagione e, per quello che abbiamo visto senza particolari spoiler sappiamo anche che i due si sono scambiati un primo bacio dopo il ritorno di Lucifer sulla Terra e hanno pure passato una notte insieme (anche se nel primo episodio in realtà quello ricomparso a Los Angeles non è il vero Lucifer, che è ancora all'inferno).

Intanto, Netflix non ha ancora reso note le date di arrivo della seconda parte della quinta stagione di Lucifer, come anche della sesta e ultima stagione che si prospetta ricca di momenti emozionanti. Rimaniamo dunque in attesa di aggiornamenti in merito.