Ecco a chi andrebbe il ruolo di Joey in un reboot di Friends, secondo Courtney Cox

Il fatidico revival di Friends è ormai certo, dopo anni di rumors e pressanti richieste da parte dei fan. Ora che l'atmosfera è più distesa, Courtney Cox ha voluto scherzare sull'ipotesi di un eventuale reboot con un nuovo cast e ha già le idee molto chiare riguardo all'attore che dovrebbe interpretare Joey.

Durante un'escursione insieme a Kevin Nealon, per la serie Youtube Hiking with Kevin, il presentatore le ha chiesto quali attori potrebbero riprendere i ruoli dei personaggi di Friends in un eventuale reboot.

"Beh, Timothée Chalamet potrebbe essere Joey" ha detto Cox, senza esitazioni. L'attore, noto per aver partecipato a progetti quali Lady Bird, Interstellar e la recente trasposizione cinematografica di Piccole Donne, ha ottenuto varie candidature e riconoscimenti. Pare essere proprio sulla cresta dell'onda e Courtney Cox deve averlo notato. Nel video, quando Nealon ammette che in effetti assomiglia un po' a Matt LeBlanc (Joey), Cox non può fare a meno di rispondere, più o meno involontariamente, "Lo so!": un'espressione che contraddistingueva il personaggio di Monica e che era diventato un po' il suo tormentone.

Il gioco è abbastanza difficile, anche perché gli attori del cast di Friends sono ormai delle icone strettamente legate ai ruoli di Monica, Rachel, Phoebe, Ross, Joey e Chandler. Chi vedreste bene come sostituti in un futuro reboot?

Curtney Cox aveva parlato della reunion di Friends, dichiarando che per loro sarà sicuramente un'occasione per tornare a divertirsi insieme.