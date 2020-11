Chi è Astrid di Vikings? Tutto sull'iconica shieldmaiden e sulla sua vera storia

Mentre l'attesa continua a crescere sino a diventare insopportabile, purtroppo ancora non abbiamo una data d'uscita per la seconda parte di Vikings 6, che andrà a chiudere le vicende della storia di Bjorn la Corazza, con l'atteso spin-off Vikings: Valhalla che si avvicina a grandi passi. Per vedere come finirà lo show, dovremo attendere un po'.

Per arrivare preparati alla conclusione della serie, però, non vi abbiamo lasciati soli, e abbiamo dedicato allo show ideato da Michael Hirst una serie di approfondimenti e FAQ utili a non perdere troppo il filo, come per esempio il numero totale di episodi che avrà Vikings 6, o le incredibili location dov'è stato girato Vikings. Inoltre, per comprendere meglio dove potranno arrivare le trame dei vari personaggi, o come si sono concluse e quanto sono state differenti dalla "realtà", sulle nostre pagine abbiamo trattato di alcune delle storie dei protagonisti della serie, come la vera storia della Lagertha di Vikings.

Oggi siamo qui per trattare un altro personaggio per certi versi simile, ovvero cercheremo di raccontarvi quali sono le fonti storiche accreditate (o meno) legate ad Astrid, interpretata da Josefin Asplund. Dalla serie sappiamo che si tratta di una shield-maiden (delle leggendarie guerriere la cui esistenza sembra essere confermata da fonti storiche) e regina del Vestfold, moglie di Harald (Peter Franzén). Ma è davvero così?

Esistono poche fonti di cui siamo a disposizione circa un personaggio di nome Astrid nella storia norrena: una delle più accreditate riguarda l'esistenza di Ástríðr Njálsdóttir (Astrid Njalsdotter) di Skjalgaätten, una nobildonna norvegese che sposò Ragnvald Il Vecchio e che si pensa sia stata regina di Svezia, sebbene non vi siano prove a supporto di questa tesi. L'unica testimonianza su Astrid è data dalla Saga di Hervör (in norreno Hervarar saga ok Heiðreks), la quale ci informa come la donna fosse figlia di Njal Finnsson, il quale potrebbe essere legato (secondo altre fonti) alla famiglia di Harald Bellachioma, essendone un lontano discendente. Dal matrimonio con Ragnvald nacque il figlio Stenkil, che divenne jarl in Svezia (un titolo inferiore solo a quello del re, ai tempi), e successivamente re.

Non è certo nemmeno il perché alcune fonti la riportino come regina di Svezia: lo storico e teologo Adamo da Brema riferisce come Stenkil fosse nipote o figliastro del re svedese Emund il Vecchio: questo potrebbe rinforzare l'idea che Astrid si fosse sposata prima con Ragnvald e poi con Emund, la cui moglie secondo lo storico era sconosciuta, e deporrebbe a favore del fatto che Astrid sia effettivamente stata regina in Svezia. Tuttavia, secondo la Saga di Hervör Stenkil ha ereditato il suo trono dalla moglie, che era la figlia di Emund. Gli storici moderni sono in disaccordo con questa ipotesi, in ogni caso. Si tratta di una figura avvolta dal mistero, e chissà se scopriremo mai di più su di essa.

E voi? Conoscevate la "vera" storia di Astrid di Vikings? Fatecelo sapere con un commento nello spazio dedicato!