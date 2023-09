Chi è l'attore che interpreta Ezra Bridger nella serie di Star Wars Ahsoka?

Uno dei personaggi maggiormente richiesti dai fan è finalmente comparso nella miniserie televisiva di Star Wars, Ahsoka. Si tratta di Ezra Bridger, una delle figure chiave di Star Wars: Rebels e argomento principale anche nella trama della miniserie con Rosario Dawson, perché Sabine Wren è alla sua ricerca.

Non proseguite nella lettura della news se non volete leggere spoiler sulla miniserie. In ogni caso il quinto episodio di Ahsoka è uno dei più alti di tutto Star Wars.



Per quanto concerne l'ultimo capitolo pubblicato su Disney+, sia Sabine che Ahsoka erano consapevoli del fatto che se avessero rintracciato Thraw avrebbero trovato anche Ezra Bridger e il nuovo episodio della miniserie pubblicato questa settimana testimonia l'incontro con il personaggio.

Rispetto a Rebels Ezra risulta molto diverso, d'altronde è trascorso del tempo. E se in Rebels il personaggio è doppiato da Taylor Gray, per il suo debutto live action lo studio ha scelto Eman Esfandi.



Il volto di Esfandi potrebbe risultare familiare a molti spettatori perché l'attore è apparso anche in film come Una famiglia vincente - King Richard, con Will Smith, che ripercorre la storia delle sorelle tenniste Venus e Serena Williams con il padre/allenatore Richard Williams, e nel dramma indipendente The Inspection.



In Ahsoka questa settimana ha debuttato anche uno dei villain maggiormente iconici del franchise, il Grand'Ammiraglio Thrawn, interpretato anche in live action da Lars Mikkelsen.

E proprio Lars Mikkelsen ha fatto la storia di Star Wars nel corso di Ahsoka, la miniserie con protagonista Rosario Dawson.