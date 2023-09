Chi sono gli attori di Berlino? Il cast della serie Netflix spin-off de La casa di carta

Chi sono gli attori di Berlino? Dopo aver scoperto la trama di Berlino, guardiamo insieme tutti i nomi che compongono il cast della nuova serie tv di Netflix, spin-off della popolare saga de La casa di carta.

Nello show, Pedro Alonso (La casa di carta) torna nel ruolo del furbo e libertino Berlino. Insieme a lui, la sua nuova banda sarà composta da:

Michelle Jenner (Isabel) interpreta Keila, un genio dell’ingegneria elettronica

Tristán Ulloa (Fariña - Cocaine Coast) veste i panni di Damián, un professore filantropo e il consigliere di Berlino

Begoña Vargas (Benvenuti a Eden) è Cameron, un kamikaze che vive sempre al limite

Julio Peña Fernández (Dalla mia finestra) dà vita al ruolo di Roi, il fedele seguace di Berlino

Joel Sánchez interpreta Bruce, l’instancabile uomo d’azione della banda

Inoltre, Itziar Ituño (La casa di carta) e Najwa Nimri (La casa di carta) fanno il loro ritorno rispettivamente come le poliziotte Raquel Murillo e Alicia Sierra, mentre i nuovi arrivati Samantha Siqueiros (Señora Acero), Julien Paschal (Un anno, una notte), Masi Rodríguez e Rachel Lascar (Dalla mia finestra: Al di là del mare) completano il cast di Berlino.

Ricordiamo che la serie spin-off de La casa di carta debutterà il 29 dicembre su Netflix in tutti i Paesi in cui il servizio è attivo. Per altri contenuti godetevi il trailer ufficiale di Berlino.