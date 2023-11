Chi sono gli attori de I leoni di Sicilia? Il cast da Miriam Leone a Vinicio Marchioni

Chi sono gli attori de I leoni di Sicilia? Se vi siete imbattuti nel trailer de I leoni di Sicilia e volete recuperare la serie tv interamente disponibile sulla piattaforma di streaming on demand Disney+, siete nel posto giusto.

I leoni di Sicilia è una serie composta da 8 episodi, è diretta da Paolo Genovese e tratta dall'omonimo bestseller di Stefania Auci, e racconta la storia, nella Sicilia dell’Ottocento fino all’Unità d’Italia del 1861, della famiglia Florio: i fratelli Paolo e Ignazio sono due piccoli commercianti di spezie che, fuggiti dalla Calabria in cerca di riscatto sociale, raggiungono la Sicilia, dove a partire da una bottega malmessa daranno vita ad un’attività florida destinata a trasformarsi in un impero.

La serie è interpretata da Michele Riondino nel ruolo di Vincenzo Florio, Miriam Leone in quello di Giulia Portalupi, Donatella Finocchiaro in quello di Giuseppina, Vinicio Marchioni nei panni di Paolo Florio, Eduardo Scarpetta nel ruolo di Ignazio Florio (figlio di Vincenzo), Paolo Briguglia in quello di Ignazio Florio, Ester Pantano nel ruolo di Giuseppina giovane e Adele Cammarata in quello di Giovanna D'Ondes.

Tutti gli 8 episodi della serie originale italiana Disney+ sono ora disponibili in esclusiva sulla piattaforma streaming. Per altri contenuti scoprite il video I leoni di Sicilia oggi, uno speciale cortometraggio diretto da Paolo Genovese che immagina come sarebbero i protagonisti della serie nella Sicilia del XXI secolo.