Chi sono gli attori di Domina? Tutto il cast della serie Sky sull'Antica Roma

Chi sono gli attori di Domina? Scopriamo insieme il cast completo della serie tv di Sky ambientata nell'Antica Roma e in onda da questa settimana su Sky Atlantic.

Il cast di Domina è guidato da Kasia Smutniak, che interpreta Livia Drusilla, terza moglie di Cesare Augusto. Oltre a lei, la serie include anche:

Matthew McNulty (Misfits) nel ruolo di Gaio, l'imperatore Augusto, marito e complice di Livia, che mai come ora si renderà conto dell’importanza della presenza e del supporto di questa incredibile donna.

(Misfits) nel ruolo di Gaio, l'imperatore Augusto, marito e complice di Livia, che mai come ora si renderà conto dell’importanza della presenza e del supporto di questa incredibile donna. Claire Forlani (Vi presento Joe Black) è invece Ottavia, la sorella di Gaio, una donna in cerca di vendetta per la morte del figlio Marcello, di cui ritiene responsabile Livia.

(Vi presento Joe Black) è invece Ottavia, la sorella di Gaio, una donna in cerca di vendetta per la morte del figlio Marcello, di cui ritiene responsabile Livia. Christine Bottomley (The End of the F***ing World) è Scribonia, seconda moglie di Gaio, madre di Giulia e nemica mortale di Livia, contro cui prova ad escogitare un piano di rivalsa per preservare l’eredità che le spetta.

(The End of the F***ing World) è Scribonia, seconda moglie di Gaio, madre di Giulia e nemica mortale di Livia, contro cui prova ad escogitare un piano di rivalsa per preservare l’eredità che le spetta. Ben Batt (Captain America: The First Avenger) veste i panni di Agrippa, amico d'infanzia di Gaio e marito della sua unica figlia Giulia, nonché generale e successivamente console.

Eccellenze italiane di rilievo internazionale anche nel cast tecnico, a partire dal Premio Oscar Gabriella Pescucci, che ha curato i costumi della serie, Luca Tranchino (Prison Break) alla scenografia, Katia Sisto (Penny Dreadful) al make-up e Claudia Catini (Trust: Il rapimento Getty) all’hair design. La seconda stagione di Domina è sviluppata da Simon Burke (Fortitude, Strike Back), e va in onda in esclusiva su Sky e in streaming su NOW.

Per altri contenuti scoprite di cosa parla Domina, dal riassunto della prima stagione alle anticipazioni sui prossimi episodi.