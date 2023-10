Fallout, chi sono gli attori protagonisti della serie Amazon?

Chi sono gli attori di Fallout? Dopo avervi fornito i primi dettagli sulla trama di Fallout, torniamo a parlare dell'attesissima serie tv di Prime Video andando a spulciare il cast di protagonisti.

Il cast della serie tv di Fallout di Prime Video include Ella Purnell (Yellowjackets), Walton Goggins (The Hateful Eight), Aaron Moten (Emancipation – Oltre la libertà), Moisés Arias (Il re di Staten Island), Kyle MacLachlan (Twin Peaks), Sarita Choudhury (Homeland), Michael Emerson (Person of Interest), Leslie Uggams (Deadpool), Frances Turner (The Boys), Dave Register (Heightened), Zach Cherry (Scissione), Johnny Pemberton (Ant-Man), Rodrigo Luzzi (Dead Ringers - Inseparabili), Annabel O'Hagan (Law & Order: Unità Vittime Speciali) e Xelia Mendes-Jones (La Ruota del Tempo).

Dietro le quinte di Fallout, invece, Geneva Robertson-Dworet e Graham Wagner sono produttori esecutivi, autori e co-showrunner, mentre i creatori di Westworld Jonathan Nolan e Lisa Joy sono produttori esecutivi per Kilter Films nell'ambito del loro accordo generale con Amazon. Athena Wickham di Kilter Films è anche produttrice esecutiva insieme a Todd Howard per Bethesda Game Studios e James Altman per Bethesda Softworks, con Amazon e Kilter Films che producono in associazione con Bethesda Game Studios e Bethesda Softworks. Inoltre, Nolan ha diretto i primi tre episodi della serie.

Per altri contenuti vi rimandiamo alla data d'uscita ufficiale di Fallout su Prime Video.