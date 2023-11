Chi sono gli attori di For all mankind 4? Tutto sul cast della nuova stagione

Chi sono gli attori di For all mankind 4? Se volete saperne di più su For all mankind, l'acclamata space opera prodotta da Sony Pictures e distribuita da Apple TV+ di ritorno questa settimana con un nuovo arco narrativo, siete capitati nel posto giusto.

Il cast di ritorno per la quarta stagione di For all mankind comprende il protagonista Joel Kinnaman, oltre ai co-protagonisti Wrenn Schmidt, Krys Marshall, Edi Gathegi, Cynthy Wu e Coral Peña, e include anche i nuovi series regular Toby Kebbell, Tyner Rushing, Daniel Stern e Svetlana Efremova. Toby Kebbell, noto per aver interpretato Sean Turner in Servant di AppleTV+, assume il ruolo di Miles, un ex lavoratore di una piattaforma petrolifera offshore che vede Marte come il suo biglietto per una nuova opportunità di lavoro, mentre Tyner Rushing, apparso in Under the Banner of Heaven, interpreta Samantha, un'operaia spaziale attualmente residente su Marte.

La serie tv, creata dal candidato ai Golden Globe e vincitore di un Emmy Ronald D. Moore e dai candidati agli Emmy Ben Nedivi e Matt Wolpert, avrà una quarta stagione composta da un totale di 10 episodi, che faranno il loro debutto il 10 novembre in esclusiva su Apple TV+ con una nuova puntata ogni venerdì fino al 12 gennaio 2024.

Per altri contenuti guardate il trailer ufficiale di For all mankind 4.