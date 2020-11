Chi sono gli attori di Gomorra? Il cast completo, dai più famosi ai meno no

Gomorra, opera scritta da Roberto Saviano nel 2006, è stato indubbiamente l'evento narrativo di questo decennio in Italia e non solo. Ovviamente questo suo successo ha portato alla realizzazione di un film, uno spettacolo teatrale e di una serie televisiva di successo.

Il libro di Saviano presenta un racconto a metà strada tra il documentario e la fiction, capace di vendere più di 2 milioni di copie in Italia e tradotto in più di 50 lingue con più di 10 milioni di copie vendute.

Gomorra non è rimasto solo un libro, trasformandosi in un film da 10 milioni di euro di incassi e in uno spettacolo teatrale. Per ultima è arriva la serie TV che ha raccolto consensi in tutto il mondo e che vede la realizzazione di ben 4 stagioni da parte dei registi Stefano Sollima, Francesca Comencini, Claudio Cupellini, Claudio Giovannesi, Marco D'Amore, Enrico Rosati e Ciro Visco.

Adesso vediamo insieme il cast completo della serie Gomorra partendo dai principali e andando, a mano a mano, a vedere quelli più periferici. Tra i protagonisti vi sono indubbiamente Marco D'Amore (Ciro Di Marzio), Claudia Tranchese (Grazia Levante), Francesco Capriello ('a Golia), Antonio Gargiulo (Saro Levante), Salvatore Esposito (Genny Savastano), Fortunato Cerlino (don Pietro Savastano), Cristina Donadio (Annalisa Magliocca detta Scianel), Marco Palvetti (Salvatore Conte), Maria Pia Calzone (Immacolata Savastano), Cristiana Dell'Anna (Patrizia Santoro), Fabio De Caro (Malammore) e Arturo Muselli (Enzo Villa detto Sangueblù).

Continuiamo poi con Carmine Monaco (’o Track), Antonio Folletto (Gabriele ’o Principe), Antonio Orefice (Bruno), Ivana Lotito (Azzurra Avitabile), Lino Musella (Rosario Ercolano detto ’o Nano), Vincenzo Fabricino (Lorenzo Pittbull), Massimiliano Rossi (Zecchinetta), Giovanni Buselli (Capa ’e Bomba), Pietro Juliano (Antonino Russo), Carmine Battaglia (Pino), Nuccio Siano (Franco Leccalecca), Luca Gallone (Totò ’o Mulatto), Denise Perna (Manu), Christian Giroso (Carmeniello ’o Cardillo), Vincenzo Sacchettino (Danielino), Carlo Guitto (Lino Centocapelli), Antonio Ciccone (’a Lince), Antonio Milo (Attilio Diotallevi detto ’o Trovatello), Simona Capozzi (Antonietta Diotallevi), Gianfranco Gallo (Giuseppe Avitabile), Gianluca Di Gennaro (’o Zingariello), Elena Starace (Noemi) e Andrea Di Maria (Elia ’o Diplomato Capaccio).

Tra i personaggi secondari invece iniziamo con Walter Lippa (Carlucciello ’o Pisciavindolo), Luca Varone (Sergio), David Power (Pasqualino), Antonella Carillo (Jessica), Claudia Veneziano (Maria Rita Di Marzio), Pina Turco (Deborah Di Marzio), Matilde Gioli (Perla Musi), Loris De Luna (Valerio Misano detto ’o Vucabulà), Oscar di Maio (Fabretti), Roberto Olivieri (Ronni), Carlo Caracciolo (Ferdinando ’o Crezi Capaccio), Susy Di Benedetto (Marta Giacobone), Gianni Spezzano (Fernando), Gaetano Di Vaio (’o Baroncino), Nello Mascia (Aniello Pastore), Tommaso Palladino (Rino), Carlo Musella (Pablo), Giovanni Allocca (’o Zingaro), Anna Maria Malpiero (Gaia Musi), Emilio Vacca (Alfredo ’a Lisca), Giovanni Rienzo (’o Puledro), Alfonso Postiglione (’o Fringuello) e Carlo Cerciello (don Ruggero ’o Stregone).

Concludiamo l'elenco con le comparse Alessio Gallo (Tonino Spiderman), Luisa Esposito (Marina), Denise Capezza (Marinella), Gianni Parisi (don Gerlando Levante), Rinat Khismatouline (Eremenko), Vincenzo Pirozzi (Raffaele Magliocca detto Lelluccio), Francesco Verde (Domenico), Domenico Balsamo (Massimo), Emanuele Vicorito (’o Pop), Ivan Boragine (Michele Casillo), Edoardo Sorgente (Gegè), Claudio Corinaldesi (Aniello l'Africano), Mimmo Esposito (Renato Bolletta), Antonio Zavatteri (Franco Musi), Luigi Pisani (Tommaso Natale), Luciano Giugliano (Michelangelo Mickey Levante), Sidy Diop (Tokumbo), Francesco Murolo (Antonio), Michelangelo Dalisi (Leone), Giuseppe Fonzo (’o Boxer), Vincenzo Nemolato (Angelo Sepino), Arturo Sepe (Angioletto), Eugenio Marzella (Eliuccio) e Angela Ciaburri (Carmela Villa).

In tutto questo, però, che fine ha fatto Matilde Gioli, l'interprete di Perla in Gomorra?