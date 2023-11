Chi sono gli attori di Invincible 2? Tutto sul cast all-star di doppiatori

Chi sono gli attori di Invincible 2? La seconda stagione di Invincible debutta da oggi venerdì 3 novembre in esclusiva sulla piattaforma di streaming on demand Prime Video, ecco tutto quello che dovete sapere sul cast di all-star.

Il voice cast della seconda stagione di Invincible, basata sull’innovativo fumetto creato da Robert Kirkman, Cory Walker e Ryan Ottley, include:

Steven Yeun nel ruolo del protagonista Mark Grayson alias Invincible

nel ruolo del protagonista Mark Grayson alias Invincible Sandra O h nel ruolo di Debbie Grayson

h nel ruolo di Debbie Grayson JK Simmons nel ruolo di Nolan Grayson alias Omni-Man

nel ruolo di Nolan Grayson alias Omni-Man Zazie Beetz nel ruolo di Amber

nel ruolo di Amber Sterling K. Brown nel ruolo di Angstrom

Levy Grey Delise nel quadruplo ruolo di Olga, Betsy Wilkins, Shrinking Rae e Monster Girl

Gillian Jacobs nel ruolo di Atom Eve

Chris Diamantopoulos nel triplice ruolo di Donald, Doc Seismic e Pete la guardia carceraria

Walton Goggins nel ruolo di Cecil

nel ruolo di Cecil Melise nel ruolo di Dupli-Kate

Jason Mantzoukas nel ruolo di Rex

Ross Marquand nel doppio ruolo di Immortal e Rudy

nel doppio ruolo di Immortal e Rudy Khary Payton nel ruolo di Black Samson

Jay Pharoah nel ruolo di Bulletproof

Zachary Quinto nel ruolo di Robot

nel ruolo di Robot Kevin Michael Richardson nel ruolo dei gemelli Mauler

Tatiana Maslany nel ruolo di Aquaria

nel ruolo di Aquaria Darkwing nel ruolo di Cleveland Berto

Seth Rogen nel ruolo di Allen the Alien

nel ruolo di Allen the Alien Ben Schwartz nel ruolo di Shapesmith

Per altri contenuti recuperate il trailer ufficiale di Invincible 2: la seconda stagione dell'acclamata serie tv animata, lo ricordiamo, esordisce oggi 3 novembre in esclusiva sulla piattaforma di streaming on demand Prime Video.