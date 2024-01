Chi sono gli attori di Masters of the Air? Guida al cast: c'è anche il figlio di Spielberg

Chi sono gli attori di Masters of the Air? Dopo aver analizzato nel dettaglio il mostruoso budget di Masters of the Air, andiamo alla scoperta dell'enorme cast della nuova serie tv blockbuster di Apple TV+.

Il cast stellare di Masters of the Air è guidato da Austin Butler, Callum Turner e Barry Keoghan, e include anche Anthony Boyle, Nate Mann, Rafferty Law, Josiah Cross, Branden Cook e Ncuti Gatwa.

Austin Butler, candidato all'Oscar per la sua interpretazione in Elvis di Baz Luhrmann, lavora ad Hollywood fin dal 2009 in ruoli minori, ma ha iniziato ad assumere sempre più rilevanza negli ultimi anni anni grazie a film come I morti non muoiono e C'era una volta a Hollywood e prossimamente sarà visto in The Bikeriders e Dune: Parte 2.

Callum Turner è famoso per la saga di Animali Fantastici , nel quale ha interpretato il personaggio di Theseus Scamander, ed è stato scelto per il ruolo del protagonista in The Boys in the Boat, il nuovo film di George Clooney ancora inedito in Italia.

è famoso per , nel quale ha interpretato il personaggio di Theseus Scamander, ed è stato scelto per il ruolo del protagonista in The Boys in the Boat, il nuovo film di George Clooney ancora inedito in Italia. Barry Keoghan, sulla bocca di tutti in queste settimane grazie a Saltburn, è quello con la carriera 'più avviata' del trio, e conta all'attivo non solo una candidatura all'Oscar, ai Golden Globe e ai Critics Choice per Gli spiriti dell'isola, ma anche ruoli in film importanti come Eternals, The Batman, Il sacrificio del cervo sacro, The Green Knight e Dunkirk, e prossimamente tornerà nei panni di Joker in The Batman: Parte 2.

Da segnalare anche Ncuti Gatwa, star di Sex Education e Doctor Who, che non ha avuto spazio nei primi due episodi nella serie ma che apparirà nelle prossime puntate, e la presenza di Sawyer Spielberg, il figlio del regista Steven Spielberg, nel ruolo del tenente Roy Frank Claytor.

