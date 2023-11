Chi sono gli attori di Non ci resta che il crimine? Tutto il cast della nuova serie tv

Chi sono gli attori di Non ci resta che il crimine? Dopo aver visto insieme la trama di Non ci resta che il crimine: La serie, in questo articolo vi elenchiamo il cast completo del nuovo capitolo ufficiale della fortunata saga cinematografica ideata da Massimiliano Bruno.

La serie tv vedrà tornare i protagonisti della trilogia originale ovvero Marco Giallini, Gian Marco Tognazzi, Giampaolo Morelli e Massimiliano Bruno, quest’ultimo di nuovo dietro la macchina da presa e stavolta affiancato da Alessio Maria Federici per alternarsi alla guida dei sei episodi della mini-serie. A loro si aggiunge, fra gli altri, anche Maurizio Lastrico con un ruolo del tutto nuovo, quello di Duccio Casati, ricco borghese dalle idee progressiste che ha preso a cuore la causa dei ragazzi del movimento studentesco.

Gli altri attori del cast della serie tv di Non ci resta che il crimine sono:

Liliana Fiorelli (Bentornato Presidente!, L’avvocato Malinconico, Siccità, I migliori giorni) nei panni di Marisa, l’assistente di Gianfranco

Grace Ambrose (Il primo Natale, Compromessi sposi, Il paradiso delle signore) in quelli di Linda Valori, la madre di Giuseppe nel passato

Kabir Tavani (Ricchi di fantasia, Il nostro generale, Puck) che interpreta Sergio Brana, giovane membro del collettivo comunista che ospiterà i protagonisti nel 1970

Sara Baccarini (La cena perfetta, Beata Ignoranza, I migliori giorni) che nella serie sarà Matilde, anche lei membro del collettivo comunista che si avvicinerà molto al cinico Moreno, il personaggio interpretato da Marco Giallini

Daniela Virgilio (Romanzo criminale – La serie, Tapirulàn, Third person) nei panni di Daniela Colagi, influente vedova di un personaggio di spicco della politica di quegli anni

Claudio Corinaldesi (Per Elisa, Smetto quando voglio – Reloaded, Vostro Onore, Bang Bang Baby) in quelli di Nunzio Petrucci, capo della milizia squadrista

Non ci resta che il crimine: La serie arriverà dall'1 dicembre, in esclusiva su Sky e in streaming su NOW. Per altri contenuti guardate il trailer ufficiale della serie tv di Non ci resta che il crimine.