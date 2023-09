Chi sono gli attori di One Piece? Tutti i nomi del cast (e i personaggi che interpretano)

Chi sono gli attori di One Piece? Dopo aver scoperto i doppiatori italiani di One Piece, guardiamo insieme l'elenco completo degli attori del remake live-action del manga e dell'anime di Eiichiro Oda e i rispettivi personaggi che interpretano.

Nel corso degli otto episodi della prima stagione di One Piece, tutti i personaggi principali della serie sono interpretati da:

Monkey D. Luffy , interpretato da Iñaki Godoy e Colton Osorio (da bambino)

, interpretato da Iñaki Godoy e Colton Osorio (da bambino) Nami , interpretata da Emily Rudd e Lily Fisher (da bambina)

, interpretata da Emily Rudd e Lily Fisher (da bambina) Roronoa Zoro , interpretato da Mackenyu e Maximillian Lee Piazza (da bambino)

, interpretato da Mackenyu e Maximillian Lee Piazza (da bambino) Usop , interpretato da Jacob Romero Gibson e Kevin Saula (da bambino)

, interpretato da Jacob Romero Gibson e Kevin Saula (da bambino) Sanji , interpretato da Taz Skylar e Christian Convery (da bambino)

, interpretato da Taz Skylar e Christian Convery (da bambino) Monkey D. Garp , interpretato da Vincent Regan

, interpretato da Vincent Regan Bagy il Clown , interpretato da Jeff Ward

, interpretato da Jeff Ward Kobi, interpretato da Morgan Davies

I personaggi secondari di One Piece, invece, nella prima stagione sono interpretati da:

Helmeppo, interpretato da Aidan Scott

Shanks il Rosso, interpretato da Peter Gadiot

Gold Roger, interpretato da Michael Dorman

Alvida, interpretata da Ilia Isorelýs Paulino

Morgan mano d'ascia, interpretato da Langley Kirkwood

Bogard, interpretato da Armand Aucamp

Yasop, interpretato da Stevel Marc

Lucky Roux, interpretato da Ntlanhla Morgan Kutu

Benn Beckmann, interpretato da Laudo Liebenberg

Makino, interpretata da Kathleen Stephens

Higuma, interpretato da Tamer Burjaq

Kabaji, interpretato da Sven Ruygrok

Kaya, interpretata da Celeste Loots

Klahadore/Kuro, interpretato da Alexander Maniatis

Sham, interpretata da Bianca Oosthuizen

Buchi, interpretato da Albert Pretorius

Merry, interpretato da Brett Williams

Shimotsuki Kuina, interpretata da Audrey Cymone

Zeff, interpretato da Craig Fairbrass

Drakul Mihawk, interpretato da Steven John Ward

Don Krieg, interpretato da Milton Schorr

Patty, interpretato da Brashaad Mayweather

Arlong, interpretato da McKinley Belcher III

Kuroobi, interpretato da Jandré Le Roux

Pciù, interpretato da Len-Barry Simons

Nojiko, interpretata da Chioma Umeala e Kylie Ashfield (da bambina)

Genzo, interpretato da Grant Ross

Nezumi, interpretato da Rory Acton-Burnell

La prima stagione di One Piece è ora disponibile in esclusiva su Netflix. Per altri contenuti, scoprite come guardare One Piece con le voci dei doppiatori dell'anime originale.