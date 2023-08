Chi sono gli attori di One Piece? Tutti i protagonisti del live-action di Netflix

Chi sono gli attori di One Piece? Come anticipato dal trailer finale di One Piece, la serie tv di Netflix basata sull'opera di Eiichiro Oda arriva oggi in streaming, scopriamo insieme tutti i protagonisti.

La prima stagione della serie tv live-action di One Piece ha per protagonista la ciurma di pirati di Cappello di Paglia, i cui membri sono interpretati da Iñaki Godoy nei panni del capitano Monkey D. Luffy, Mackenyu in quelli dello spadaccino Roronoa Zoro, Emily Rudd nel ruolo dell'abile ladra Nami, Jacob Romero nella parte di Usopp e Taz Skylar in quella del cuoco Sanji. Inoltre, fanno parte del cast anche:

Peter Gadiot nel ruolo di Red Haired Shanks

McKinley Belcher III nel ruolo di Arlong

Morgan Davies nel ruolo di Kobi

Aidan Scott nel ruolo di Helmeppo

Vincent Regan nel ruolo di Vice ammiraglio Garp

Jeff Ward nel ruolo di Buggy the Clown

Craig Fairbrass nel ruolo di Chef Zeff

Langley Kirkwood nel ruolo di Morgan

Celeste Loots nel ruolo di Kaya

Alexander Maniatis nel ruolo di Klahadore

Ilia Isorelýs Paulino nel ruolo di Alvida

Chioma Umeala nel ruolo di Nojiko

Steven Ward nel ruolo di Mihawk

Michael Dorman nel ruolo di Gold Roger

Inoltre, da segnalare che la star di Deadwood e John Wick Ian McShane racconta One Piece nel ruolo del narratore: una vera e propria chicca per i fan, che però si potrà apprezzare solo riproducendo gli otto episodi della prima stagione della serie tv in lingua originale.

Per prepararvi al meglio alla visione della serie, recuperate questa clip di One Piece in anteprima esclusiva per Everyeye.