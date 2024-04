Chi sono gli attori principali di Fallout e dove li avete già visti

Capita spesso di chiederci "Ma io quell'attore l'ho già visto da qualche altra parte" e se per caso vi è successo anche con Fallout su Prime Video ecco dove avete già visto gli attori principali della serie tra cinema e serie tv.

Cominciamo con il grandissimo Kyle MacLachlan, iconico interprete dell'agente speciale Dale Cooper in Twin Peaks di David Lynch, serie che non ha davvero bisogno di presentazioni. Ma è stato anche il primo Paul Atreides proprio nel Dune di Lynch (suo film d'esordio, fra l'altro) con il quale il sodalizio fra attore e regista è cominciato. In Fallout è ovviamente Hank MacLean.

Protagonista di Fallout è invece Ella Purnell, cioè Lucy MacLean, attrice già molto attiva sul piccolo schermo soprattutto in Yellowjackets, ma anche lato doppiaggio dato che ha prestato la voce a Jynx per Arcane e a Gwyndala per Star Trek: Prodigy. Qua intanto ecco 5 serie e film con Ella Purnell se l'avete amata in Fallout.

Abbiamo poi Aaron Moten che interpreta Maximus, al suo primo ruolo importante in carriera: l'abbiamo comunque già visto in qualche puntata di The Night Of, in Mozart in the Jungle e in Next.

Chiudiamo con uno dei caratteristi più iconici del cinema americano: Walton Goggins, che in Fallout è Cooper Howard alias il Ghoul. Tantissimi film all'attivo di grande spessore: The Bourne Identity, Lincoln, Django Unchained, The Hateful Eight e serie tv che l'hanno reso un volto iconico come The Shield e Justified.

E voi li conoscevate già questi interpreti? Diteci la vostra nei commenti! Noi vi lasciamo a come la serie di Fallout cita i videogiochi.

