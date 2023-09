Chi sono gli attori di Sex Education? Tutto sul cast della stagione 4 di Netflix

Chi sono gli attori di Sex Education? Dopo aver visto insieme di cosa parla Sex Education 4, diamo uno sguardo al cast completo dell'attesissima nuova e ultima stagione dell'acclamata serie tv teen-comedy della piattaforma di streaming on demand Netflix.

Nella stagione finale di Sex Education, Asa Butterfield tornerà a interpretare il protagonista Otis Milburn, e al suo fianco il pubblico ritroverà anche i co-protagonisti Gillian Anderson, Ncuti Gatwa, Aimee-Lou Wood, Emma Mackey, Connor Swindells, Kedar Williams-Stirling, Mimi Keene. Confermati per i prossimi ultimi otto episodi anche il ritorno, nei rispettivi ruoli, degli attori George Robinson, Chinenye Ezeudu, Dua Saleh, Alistair Petrie, Samantha Spiro, Jim Howick, Rakhee Thakrar e Daniel Ings. Infine, da segnalare che al cast di questa stagione finale si uniscono anche le new entry Dan Levy, vincitore dell’Emmy come miglior attore non protagonista per Schitt’s Creek, Thaddea Graham (Doctor Who), Lisa McGrillis (Somewhere Boy), Marie Reuther (Kamikaze), l’attrice e modella Jodie Turner Smith, il comico Eshaan Akbar e gli esordienti Felix Mufti, Anthony Lexa, Alexandra James, Reda Elazouar, Bella Maclean e Imani Yahshua.

Dal suo debutto su Netflix nel 2019, Sex Education è stata candidata e ha vinto numerosi premi, incluso l'International Emmy Awards nel 2022 come miglior serie comedy. Inoltre, nei primi 91 giorni dall’uscita la terza stagione ha totalizzato 66.6 milioni di visualizzazioni. La serie è stata creata e scritta da Laurie Nunn, con le sceneggiature della stagione finale firmate anche da Troy Hunter, Krishna Istha, Selina Lim, Ethan Harvey, Annalisa Dinnella, Bella Heesom e Thara Popoola e gli episodi diretti da Dominic Leclerc, Michelle Savill e Alyssa McClelland.

Sex Education 4 uscirà il 21 settembre prossimo, in esclusiva su Netflix. Per altri contenuti guardate il trailer ufficiale di Sex Education 4 pubblicato dalla piattaforma nei giorni scorsi.