Chi sono gli attori di Shogun? Il cast della serie tv Disney+ nel Giappone Feudale

Chi sono gli attori di Shogun? Dopo avervi parlato della trama ufficiale di Shogun, scoprite da quali star è composto il cast dell'attesissima serie tv originale di Disney+ ambientata nel Giappone Feudale.

La serie si avvale di un cast giapponese di alto livello, senza precedenti per una produzione americana, tra cui Tadanobu Asano nel ruolo di Kashigi Yabushige, un noto traditore e stretto alleato di Toranaga; Hiroto Kanai nei panni di Kashigi Omi, il giovane leader del villaggio di pescatori dove viene trovata la nave di Blackthorne; Takehiro Hira nel ruolo di Ishido Kazunari, un potente burocrate che è il principale rivale di Toranaga; Moeka Hoshi in quello di Usami Fuji, una vedova che deve trovare un nuovo scopo nel mezzo della guerra del suo signore; Tokuma Nishioka nel ruolo di Toda Hiromatsu, il generale fidato e il più caro amico di Toranaga; Shinnosuke Abe nei panni di Toda Hirokatsu, il geloso marito di Mariko; Yuki Kura in quelli di Yoshii Nagakado, lo sfacciato figlio di Toranaga che ha un forte desiderio di mettersi in gioco; e Fumi Nikaido nel ruolo di Ochiba no Kata, la venerata madre dell’erede che non si fermerà davanti a nulla pur di porre fine a Toranaga e alla sua minaccia al potere del figlio.

I protagonisti principali saranno invece Hiroyuki Sanada, Cosmo Jarvis e Anna Sawai, rispettivamente nei ruoli di Lord Yoshii Toranaga, John Blackthorne e Toda Mariko. Shōgun è stata creata per la televisione da Rachel Kondo e Justin Marks, con Marks in veste di showrunner e produttore esecutivo e lo stesso Hiroyuki Sanada come produttore.

La serie arriverà in Italia a febbraio 2024, in esclusiva su Disney+. Per altri contenuti guardate il trailer ufficiale di Shogun.