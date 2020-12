Chi sono gli attori di Supernatural? Tutto il cast, dalle origini ad oggi

Supernatural, la serie infernale che mostra cacciatori di demoni e viaggi nel tempo, interpretata da Jensen Ackles e Jared Padalecki, ha debuttato nel 2005 ed è andata avanti per 15 stagioni. Vediamo insieme, però, il cast di questa serie televisiva e cosa fanno nel frattempo.

Jensen Ackles, di cui abbiamo parlato dei suoi guadagni in Supernatural, aveva già un ampio curriculum televisivo prima della serie demoniaca (Smallville, Dawson's Creek, Il tempo della nostra vita). Attualmente, tra i progetti più importanti, ha una comparsa nella prossima stagione di The Boys e vorrebbe realizzare una serie revival di Supernatural.

Jared Padalecki era meglio conosciuto come la cotta di Una mamma per amica di Rory Gilmore, Dean Forester, prima di essere scelto per il ruolo di Sam Winchester di Supernatural, il fratello minore di Dean, compagno di strada e compagno di caccia di demoni. Supernatural è stata una parte enorme della vita di Jarad Padaleki, e non solo perché lo spettacolo ha collezionato ben 15 stagioni, ma anche perché ha incontrato sua moglie Genevieve Padalecki (nata Cortese). Dopo Supernatural, Padalecki è pronto a recitare in un revival di Walker, Texas Ranger, intitolato semplicemente Walker.

Misha Collins ha avuto un ruolo ricorrente in 24 prima di entrare nel mondo di Supernatural nella quarta stagione nei panni dell'angelo Castiel. Ha avuto un ruolo talmente apprezzato dal pubblico da entrare poi tra i membri del cast principale. Attualmente Collins non ha in programma particolari progetti degni di nota.

Supernatural, invece, è stata la prima serie in cui è comparsa Katie Cassidy unendosi nella terza stagione come il demone Ruby. Katie Cassidy ha lasciato Supernatural dopo una stagione per motivi "puramente economici", secondo il creatore della serie Eric Kripke. Ora è meglio conosciuta per essere una protagonista nell'Arrowverse apparendo in Arrow, The Flash, DC's Legends of Tomorrow e Vixen.

L'attrice, allora chiamata Genevieve Cortese, era stata la star della serie della ABC Family Wildfire quando è stata chiamata per interpretare il nuovo demone Ruby durante la stagione 4 di Supernatural. La sua presenza sullo schermo, però, è stata di breve durata venendo uccisa alla fine di quella stessa stagione. Genevieve Cortese ha incontrato Jared Padalecki sul set di Supernatural e i due sono diventati una coppia. Si sono sposati nel 2010 e hanno tre figli. Ora è nota come Genevieve Padalecki riprendendo il suo di Ruby durante la stagione dell'addio di Supernatural.

Alexander Calvert ha interpretato un cattivo in Arrow, ma quel personaggio, Lonnie Machin, non era niente in confronto a quello che avrebbe interpretato in Supernatural: Jack Kline, alias la progenie di Lucifero. Alexander Calvert si è unito al cast principale di Supernatural nella stagione 13. E dopo che il suo personaggio è morto temporaneamente all'inizio della stagione 15, Calvert è tornato per aiutare a finire lo spettacolo.

Lauren Cohan ha interpretato la ladra Bela Talbot durante la stagione 3 di Supernatural. Dopo che il suo personaggio è stato ucciso, l'attrice ha continuato a interpretare Maggie in The Walking Dead e ha recitato nella serie di avventure del 2019, Whiskey Cavalier.

Prima di diventare il Denny Duquette di Grey's Anatomy, Jeffrey Dean Morgan era il patriarca di Supernatural, John Winchester. È la scomparsa del suo personaggio che mette in moto la saga di viaggi della serie nel pilot del 2005. Jeffrey Dean Morgan è apparso in circa una dozzina di episodi di Supernatural nel corso degli anni. La sua apparizione più recente fino ad oggi è stata nella stagione 14. Dal 2016, Morgan è stata una star di The Walking Dead, dove interpreta Negan.

Lisa Berry si è unita al cast nella stagione 11 come la mietitrice Billie. Oltre al suo ruolo ricorrente in Supernatural, Berry ha recitato in una stagione di Slasher di Netflix. Continuiamo con Jim Beaver che ha fatto il suo debutto in Supernatural nei panni di Bobby Singer, il vecchio amico di John Winchester, nel finale della prima stagione. Jim Beaver ha fatto più di 60 apparizioni nei panni della figura paterna dei ragazzi Winchester nel corso delle 15 stagioni di Supernatural. Ha anche avuto un ruolo ricorrente in The Ranch di Netflix ed è apparso negli episodi di The Boys e Young Sheldon.

In Supernatural c'è stato spazio anche per Adrianne Palicki che ha interpretato Jessica Moore, la fidanzata di Sam Winchester (Jared Padalecki) la cui morte sprona Sam a unirsi a suo fratello nella lotta contro i cattivi soprannaturali. Jessica riappare a Sam alcune volte nel corso degli anni. Dal 2017, Adrianne Palicki ha recitato nel ruolo del Comandante Kelly Grayson in The Orville, la serie di Star Trek di Seth MacFarlane.

Mark Pellegrino si è unito al mondo di Supernatural nella quinta stagione come Lucifero. Beh, tecnicamente Pellegrino ha interpretato per la prima volta Nick, un padre di famiglia in lutto che diventa il contenitore umano di Lucifero, ma per noi sarà sempre Lucifero. Mark Pellegrino faceva parte del cast principale di Supernatural nelle stagioni 12, 13 e 14. Al di fuori di Supernatural, Pellegrino apparso in un ruolo ricorrente di Tredici di Netflix.

Rachel Miner ha debuttato nei panni del demone innamorato di Castiel Meg nella premiere della quinta stagione di Supernatural. Una versione precedente del personaggio è stata interpretata da Nicki Aycox. Al di fuori di Supernatural, Miner è apparsa come una mamma single in un episodio del 2020 di Chicago Fire.

Mark Sheppard è stato una parte importante del mondo di Supernatural dalla stagione 5 alla stagione 12 nei panni del demone Crowley. Da quando il suo personaggio si è sacrificato alla fine della dodicesima stagione, Mark Sheppard è apparso nella serie DC Universe, Doom Patrol.

Ruth Connell è entrata nell'universo di Supernatural nella decima stagione nei panni di Rowena MacLeod, una strega e madre di Crowley (Mark Sheppard). Ruth Connell ha lavorato in Supernatural per quasi 30 episodi, fino alla stagione conclusiva.

In Supernatural, Felicia Day ha interpretato Charlie Bradbury, hacker diventata cacciatrice, delle stagioni 7 e 10. Dopo la morte di Charlie, ha interpretato una versione in realtà alternativa di Charlie nelle stagioni 13 e 14. Oltre alla recitazione, Day produce giochi di ruolo.

Kim Rhodes è passata dal sorvegliare gemelli precoci nei panni della madre di Zack & Cody a sorvegliare la gente di Sioux Falls, in South Dakota, come lo sceriffo di Supernatural Jody Mills. Si è unita al cast nella quinta stagione e ha quasi diretto il suo spin-off, Wayward Sisters.

Concludiamo con l'attrice veterana Samantha Smith che ha interpretato Mary Winchester, la madre di Sam e Dean. Sebbene il suo personaggio sia morto nel primo episodio di Supernatural, Samantha Smith è apparsa dozzine di volte nel corso della lunga serie ed è stata persino resuscitata nel finale della stagione 11 morendo nuovamente.

Sapevate che il cast di Sopernatural, recentemente, si è riunito per un evento benefico?