Chi sono gli attori di The Witcher 3? Tutto quello che dovete sapere sul cast Netflix

I nuovi poster di The Witcher 3 ci hanno mostrato alcuni dei protagonisti dei prossimi episodi della popolare serie tv fantasy di Netflix, ma se volete conoscerli tutti siete capitati nel posto giusto.

Di seguito vi lasciamo l'elenco completo di tutti gli attori di The Witcher 3, affiancati dai rispettivi personaggi interpretati nel Continente. Tra volti noti e prestigiosi esordi, ecco da chi è composto il cast della terza stagione della serie Netflix:

Henry Cavill (Geralt di Rivia)

Anya Chalotra (Yennefer di Vengerberg)

Freya Allan (Principessa Cirilla di Cintra)

Joey Batey (Ranuncolo)

Myanna Buring (Tissaia)

Eamon Farren (Cahir)

Mimî M Khayisa (Fringilla)

Royce Pierreson (Istredd)

Anna Shaffer (Triss Merigold)

Mecia Simson (Francesca)

Tom Canton (Filavandrel)

Mahesh Jadu (Vilgefortz)

Graham McTavish (Dijkstra)

Cassie Clare (Philippa)

Hugh Skinner (Radovid)

Wilson Mbomio (Dara)

Lars Mikkelsen (Stregobor)

Terence Maynard (Artorius)

Simon Callow (Codringher)

Liz Carr (Fenn)

Therica Wilson-Read (Sabrina)

Safiyya Ingar (Keira)

Rochelle Rose (Margarita)

Michalina Olszanska (Marti)

Robbie Amell (Gallatin)

Jeremy Crawford (Yarpen)

Bart Edwards (Emhyr)

Aisha Fabienne Ross (Lydia)

Christelle Elwin (Mistle)

Meng’er Zhang (Milva)

Ricordiamo che la terza stagione di The Witcher, che sarà composta da un totale di otto episodi, arriverà in esclusiva sulla piattaforma di streaming on demand Netflix a partire dal prossimo 29 giugno con le prime cinque puntate, mentre le restanti tre arriveranno dal 27 luglio. Quali sono le vostre aspettative? Ditecelo nei commenti.

