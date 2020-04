Chi è Belén Cuesta, l'importante new entry de La Casa di Carta 4

Dopo aver parlato dell'inevitabile arrivo de La Casa di Carta 5, torniamo a concentrarci sulla quarta stagione per conoscere meglio Belén Cuesta, importante new entry della serie spagnola targata Netflix. Attenzione, seguono spoiler sugli episodi disponibili dallo scorso 3 aprile.

L'attrice ha in realtà fatto la sua prima comparsa ne La casa di carta durante la terza stagione, dove ha vestito i panni di un ostaggio all'interno della Banca di Spagna. Sul momento molti avevano però intuito che potesse trattarsi di qualcosa di più di un semplice ruolo di passaggio, vista la notorietà di Belén Cuesta in Spagna, e in effetti il tempo ha dato loro ragione.

Come saprete se avete già visionato i nuovi episodi, infatti il suo personaggio si è rivelato come Manila, new entry della banda che è stata coinvolta come talpa tra gli ostaggi della rapina alla Banca di Spagna. Con il proseguire della quarta stagione Manila assume poi un ruolo ancora più rilevante, in particolare per via del suo rapporto con Arturo (Enrique Arce).

Nata il 24 gennaio del 1984 a Siviglia, Belén Cuesta è conosciuta principalmente per aver recitato in serie quali Paquita Salas e Vis a vis - Il prezzo del riscatto e per il suo ruolo nel film La Trincea Infinita, interpretazione che le è valsa il premio Goya 2020 come miglior attrice protagonista.

Avete apprezzato il nuovo membro della banda? Fatecelo sapere nei commenti. Nel frattempo, per altri approfondimenti, vi rimandiamo alla nostra recensione de La Casa di Carta 4.